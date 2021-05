Bundesliga-Relegation:Kiels goldener Kopfball

Von Ulrich Hartmann, Köln

Schon wieder hätten die Fußballer vom 1. FC Köln ein spätes Tor gebraucht. So wie am vorangegangenen Samstag gegen Schalke. Doch diesmal war ihnen das Glück nicht hold. Der Bundesligist verlor das Relegations-Hinspiel gegen den Zweitligisten Holstein Kiel mit 0:1 (0:0). Den Kölnern droht der vierte Bundesliga-Abstieg binnen 15 Jahren. Am Samstagabend wird sich die Angelegenheit im Rückspiel in Kiel endgültig entscheiden.

Die Relegation funktioniert oft so, dass ein euphorisierter Zweitliga-Dritter auf einen deprimierten Bundesliga-16. trifft und dass es auch deshalb spannend wird. Sämtliche vier Relegations-Matches der vergangenen beiden Jahre waren unentschieden ausgegangen und nur durch die Zahl der Auswärtstreffer entschieden worden: 2019 zu Gunsten des Zweitligisten Union Berlin (gegen den VfB Stuttgart) und 2020 zu Gunsten des Bundesligisten Werder Bremen (den 1. FC Heidenheim).

Diesmal trafen in Köln ein eigentlich euphorisierter Bundesliga-16. und ein vermeintlich zweifelnder Zweitliga-Dritter aufeinander. Die Kölner hatten drei ihrer letzten fünf Saisonspiele gewonnen und von diesen fünfen nur eines verloren. Sie waren happy, es überhaupt noch in die Relegation geschafft zu haben. Die Kieler hingegen hatten ihre letzten beiden Saisonspiele verloren. Sie hätten zerknirscht sein können, nicht direkt aufgestiegen zu sein und überhaupt in diese Relegation zu müssen.

Waren Kölner Happiness und Kieler Wut aber zu erkennen am Mittwochabend? Mitnichten. Es dauerte keine zwei Minuten, da hatten sich die Kölner schon eine blutige Nase geholt, genauer: Marius Wolf nach einem Check seines Kollegen Sebastiaan Bornauw. Danach war auf beiden Seiten nur noch Herzblut zu sehen. Die Mannschaften waren gleichwertig, die Kölner wirkten aber engagierter. Es sollte bis zum Ende ein von Nervosität geprägtes Spiel bleiben.

Die Kölner hatten nicht ganz mit jener Startelf begonnen, mit der sie am Samstag 1:0 gegen Schalke gewonnen hatten. Der Trainer Friedhelm Funkel brachte Ellyes Skhiri und Ismail Jakobs neu ins Team, Jonas Hector rückte in die Spitze. Seine Rolle als Mittelstürmer müsste die Kieler überrascht haben. Ondrej Duda agierte als hängende Spitze.

Die Gäste schienen auf ein torloses Remis aus zu sein

Die Kieler konnten gar nicht mit jener Startelf antreten, mit der sie am Sonntag zuvor 2:3 gegen Darmstadt verloren hatten. Der Trainer Ole Werner musste im Mittelfeld Jonas Meffert und Alexander Mühling ersetzen, die beide nach ihrer fünften gelben Karte für das Relegations-Hinspiel gesperrt waren. Werner brachte aber auch noch Niklas Hauptmann für Fabian Reese. Der gebürtige Kölner Hauptmann ist eine Leihgabe vom 1. FC Köln.

Hauptmann störte die Kölner in vorderster Linie. Allenfalls durch Konter kamen die Holsteiner zu Chancen. Die Kölner waren hier und da gefährlich. Ein Schuss von Duda neben das Tor kurz vor der Pause war die beste Chance. Hinter der Südtribüne hörte man die Kölner Fans, die sich dort versammelten. Sie sangen, böllerten und hielten die Polizei in Schach.

In Schach halten mussten die Kieler auch die Kölner. Die Gäste schienen auf ein torloses Remis aus zu sein, doch wenige Sekunden, nachdem Simon Lorenz in der 59. Sekunde für Ignjovski ins Spiel gekommen war, köpfelte er das 1:0 für Holstein. Es sollte das goldene Tor bleiben. Janni Serra traf für Kiel sogar noch die Latte.

Union Berlin hatte sich 2019 mit zwei Unentschieden als Zweitligist gegen den Bundesligisten Stuttgart durchgesetzt, aber es ist neun Jahre her, dass ein Zweitligist überhaupt mal ein Relegationsspiel gewonnen hat. Fortuna Düsseldorf mit einem 2:1-Hinspiel-Sieg bei Hertha BSC Berlin war am 10. Mai 2012 der zuvor letzte Zweitlist gewesen, dem ein Sieg gelang. Seither hatte in 17 Relegations-Matches acht Mal der Bundesligist gewonnen und neun Mal gab es ein Unentschieden. Sechs der acht Siege erfolgten mit nur einem Treffer Differenz. Die Relegation war nie etwas für schwache Nerven. Und ganz bestimmt wird sie das auch nicht am Samstag.