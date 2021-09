Die SpVgg Unterhaching will nach vier sieglosen Pflichtspielen zurück in die Erfolgsspur. Doch Trainer Sandro Wagner plagen arge Personalsorgen.

Von Stefan Galler

Noch vor gut zwei Wochen sah es so aus, als hätte die SpVgg Unterhaching ihre Anpassungsschwierigkeiten in der Fuyßball-Regionalliga ad acta gelegt. Sechs Pflichtspielsiege in Folge hatte der Drittligaabsteiger da eingefahren und den Kontakt zur Spitzengruppe in der Tabelle wieder hergestellt. Doch nun stecken Trainer Sandro Wagner und seine Mannschaft bereits in der nächsten Talsohle, aus den jüngsten drei Ligaspielern holten die Rot-Blauen nur einen mageren Punkt, dazu verabschiedete man sich am Dienstag vor einer Woche mit einem 0:4 gegen Buchbach sang- und klanglos aus dem bayerischen Verbandspokal.

Diesen Freitag soll der Negativlauf wieder umgedreht werden. Am Abend ist der FV Illertissen im Sportpark zu Gast (19 Uhr), Ziel der Hachinger ist es, anders als beim 4:5 am Dienstag in Schalding-Heining konzentriert aufzutreten und sich keine fahrlässigen Schnitzer zu leisten. "Wir haben dem Gegner vier der fünf Tore geschenkt", sagte Wagner nach der Partie in Niederbayern. "Durch diese individuellen Fehler haben wir praktisch das Spiel hergeschenkt."

"Wir finden mit dem Ball gute Lösungen", sagt Trainer Wagner. Auch die Mentalität stimme

Abgesehen von derlei Widrigkeiten sieht der 33 Jahre alte frühere Profi sehr wohl einen positiven Trend: "Wir finden mit dem Ball gute Lösungen, da haben wir eine riesen Entwicklung gemacht", sagt Wagner. Gleiches gelte für die Mentalität im Team. Auch hier könne er nicht klagen. Und auch Torjäger Stephan Hain dürfte dem früheren Stürmer Wagner viel Freude machen - er steht nach seinem Doppelpack vom Dienstag bei sieben Saisontoren. Laut Co-Trainer Robert Lechleiter werde man nun das vorläufige Ende der englischen Wochen zum Anlass nehmen, "die Abläufe noch besser zu trainieren".

Im Duell mit dem Tabellensiebten müssen die Sechstplatzierten Hachinger weiterhin auf zahlreiche verletzte Spieler verzichten, darunter Dominik Stahl, Niclas Anspach und Patrick Hasenhüttl, die schon vergangene Saison zum Kader zählten. Aber auch drei der zuletzt aus der dritten Liga geholten Zugänge sind nicht fit, nämlich Stürmer Jose Vunguidica (vom 1. FC Saarbrücken), Mittelfeldspieler Simon Skarlatidis (1. FC Kaiserslautern) und Verteidiger Bernard Kyere (Viktoria Köln). Entsprechend schwer tut sich das Trainerteam, eine eingespielte Mannschaft zu formen.

Für Assistenzcoach Lechleiter steht jedenfalls fest, dass es nach den jüngsten Misserfolgen in der Liga gegen Bayern II (1:5), Pipinsried (1:1) und nun Schalding-Heining wieder aufwärts geht, schließlich wären zumindest in den letzten beiden Partien Siege "machbar" gewesen: "Wir wollen am Freitag vor unseren Zuschauern wieder in die Erfolgsspur."