Carlo Ancelotti:Das Geheimnis der asymmetrischen Augenbrauen

Kommentar von Philipp Schneider

Wer das Genie nicht begreift, der reduziert es in seiner Hilflosigkeit auf ein äußeres Detail, das als Besonderheit hervorsticht. Der große italienische Regisseur Sergio Leone konnte einst nicht anders, als die besten und begehrtesten Rollen in seinen Filmen immer wieder an einen Schauspieler zu vergeben, von dem er nicht sagen konnte, warum er so fasziniert von ihm war. Denn im Grunde, das gab Leone einmal zu, besaß dieser Clint Eastwood jenseits seiner Gabe, eine dünne Zigarre pfeilschnell vom linken in den rechten Mundwinkel zu rollen, ja lediglich zwei Gesichtsausdrücke: einen mit Hut und einen ohne.