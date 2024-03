Fußball-Bundesliga:Leipzig legt vor

Neun Tage nach dem bitteren Aus im Achtelfinale gegen Real Madrid hat RB Leipzig im Kampf um die Rückkehr in die Champions League ein eindrucksvolles Zeichen gesetzt. Beim Tabellen-16. 1. FC Köln kamen die Sachsen zum Auftakt des 26. Spieltags zu einem 5:1 (1:1)-Erfolg und zogen zumindest für zwei Nächte an Borussia Dortmund auf dem begehrten vierten Platz vorbei. Der BVB kann mit einem Sieg am Sonntag gegen Eintracht Frankfurt wieder vorbeiziehen, ein Remis würde nicht reichen.