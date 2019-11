Der Rechtsverteidiger Rafinha war dabei, als der FC Bayern 2013 die Champions League gewann, irgendwie aber auch nicht. Wer sich noch einmal die Bilder anschaut, wie die Münchner Spieler im Wembley-Stadion den Pokal in die Höhe recken, der sucht den Brasilianer vergebens. Er muss am Rand gestanden sein. Auch die Highlight-Zusammenschnitte des Spiels zeigen keinen Ballkontakt Rafinhas. Denn der saß 90 Minuten lang auf der Ersatzbank, wie so oft in seinen acht Jahren in München. Nun hat Rafinha erneut ein großes Finale erreicht - und dieses Mal wird er zu sehen sein.

Mit Flamengo Rio de Janeiro tritt Rafinha am Samstag (21 Uhr) im Endspiel der Copa Libertadores an, dem südamerikanischen Pendant zur Champions League. Der 34-Jährige wird von Beginn an spielen. Denn Rafinha ist seit fünf Monaten nicht mehr nur Gelegenheitsspieler, sondern einer der wichtigsten Fußballer in seinem Team.

Im Finale ist Flamengo der große Favorit

Als im Sommer der Vertrag des Brasilianers in München nicht verlängert wurde, verabschiedete er sich unter Tränen. Sieben Meistertitel hatte er mit den Bayern geholt, er hatte enge Freundschaften geschlossen, nur auf dem Platz stand er wenig. Erst spielte jahrelang Philipp Lahm auf seiner Position, dann meist Joshua Kimmich. Über die Rolle des treuen Backups kam Rafinha nie so richtig heraus. Nach seiner Bayern-Zeit heuerte er bei Flamengo an.

"Ich möchte Titel gewinnen und spielen", sagte Rafinha bei seiner Vorstellung im Juni. Das mit dem Spielen klappt bereits, und das mit den Titelgewinnen ist auch ziemlich wahrscheinlich. In der brasilianischen Liga liegt Flamengo fünf Spieltage vor Schluss nahezu uneinholbar vorne, Verfolger Palmeiras São Paulo hat 13 Punkte Rückstand. Im Finale der Copa Libertadores gegen Titelverteidiger River Plate ist Flamengo der große Favorit. Seit 25 Partien ist der Verein aus Rio ungeschlagen - und das liegt auch am 1,72 Meter großen Abwehrspieler, der mit bürgerlichem Namen Marcio Rafael Ferreira de Souza heißt.

Bei Flamengo schwärmen sie von Rafinhas Technik und seinem taktischen Verständnis. Die Gegner bewacht er beharrlich, ist aber auch an fast jedem Angriff beteiligt. "Er ist ein großer Champion", urteilte Vize-Präsident Marcos Braz einmal bei einer Pressekonferenz. Rafinha ist bei Trainer Jorge Jesús in jeder Partie gesetzt, wenn er nicht verletzt, mal wieder gelbgesperrt ist oder geschont wird. "Das ist der beste Moment meiner Karriere, ich laufe jedes Spiel elf Kilometer", schwärmte Rafinha vor ein paar Tagen in der brasilianischen Zeitung O Globo.