Als der Argentinier bei seiner Auswechslung grummelt, reagiert sein Trainer Pochettino streng. In Spanien holt sich Real Madrid die Tabellenführung.

Trainer Mauricio Pochettino hat Lionel Messi nach dem Wechsel-Knatsch im Topspiel der französischen Ligue 1 einen Rüffel erteilt. "Wir sind hier, um Entscheidungen zu treffen. Ob es den Leuten gefällt oder nicht", sagte der Coach von Paris Saint-Germain nach dem Last-Minute-Sieg gegen Olympique Lyon (2:1) streng. Pochettino hatte seinen argentinischen Landsmann in der 76. Minute vom Platz genommen, was Messi sichtlich missfiel: Der Zugang aus Barcelona schien dem Trainer den Handschlag zu verweigern.

Messi hatte bei seiner Heimpremiere eine ordentliche Leistung gezeigt. Nach dem Rückstand durch Lucas Paqueta (54.) glich Neymar per Foulelfmeter aus (66.), ehe Messis eingewechselter Landsmann Mauro Icardi für den Tabellenführer in der Nachspielzeit (90.+3) zum Sieg traf. Bei PSG kam Nationalspieler Thilo Kehrer über die volle Distanz zum Einsatz. Rio-Weltmeister Jérôme Boateng, seit Saisonbeginn unter Trainer Peter Bosz bei Lyon aktiv, wurde in der 65. Minute ausgewechselt.

Real Madrid trifft in den letzten fünf Minuten doppelt

In Spanien hat Real Madrid indes das Spitzenspiel beim FC Valencia spät gedreht und die Tabellenführung in der Primera Division übernommen. Die Königlichen siegten dank eines Doppelschlags von Vinicius Junior (86.) und Karim Benzema (89.) mit 2:1 (0:0) und setzen sich zwei Punkte von Stadtrivale Atlético ab. Valencia, für das Hugo Duro (66.) die zwischenzeitliche Führung erzielt hatte, rutschte auf Rang drei ab.

Rio-Weltmeister Toni Kroos fehlte den Madrilenen weiterhin verletzt, dafür stand der langjährige Bayern-Profi David Alaba in der Startelf. Real-Trainer Carlo Ancelotti sah eine ausgeglichene erste Hälfte, in der Valencias Gabriel Paulista mit einem Kopfball aus fünf Metern die beste Chance hatte (43.) - Thibaut Courtois parierte stark. Auch nach dem Seitenwechsel zeigten sich die Gastgeber aktiver, doch Goncalo Guedes (51.) und Duro (54.) vergaben gute Möglichkeiten. Nach dem Führungstreffer der Hausherren wurde Real viel gefährlicher und drehte in der Schlussphase entscheidend auf.