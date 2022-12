Pressestimmen zu Pelés Tod:"Es wird niemals einen neuen Pelé geben"

Brasilien

O Globo: "Pelé ist verstorben, der unsterbliche König des Fußballs. Symbol eines Sports, zweier Trikots und eines Landes, der größte Spieler der Geschichte hat uns verlassen, Opfer eines Krebsleidens. Aber Pelé und sein Mythos sind weiter lebendig."

Folha de Sao Paulo: "Pelé zeigte die Macht des Sports und gab dem Ruhm neue Grenzen."

Estado de Sao Paulo: "Der Fußball hat seinen König verloren. Pelé starb gelassen, friedlich und ruhig, so wie er sich immer gegenüber Verteidigern und Torhütern benahm, die versuchten, seine Tore zu verhindern."

Placar: "Seit heute spielt Edson Arantes do Nascimento nicht mehr. Pelé macht weiter - die Legende ist für immer."

A Tribuna (Santos): "Pelé: einzigartig, legendär und ewig. Adeus, König. Nichts wird sein wie zuvor ohne Pelés Anwesenheit."

Argentinien

Ole: "Ungeachtet der Rivalität zwischen Argentinien und Brasilien kann niemand daran zweifeln, dass Pelé einer der größten Fußballer der Geschichte war, für viele der beste vor Diego Maradona und Lionel Messi."

Clarin: "Ein übergeordnetes Symbol des spektakulären Fußballs. Ein Großer unter den Großen."

La Nacion: "Der Fußballkünstler, der Brasilien an die Spitze der Welt führte und entschied, sich dort hinzusetzen. Die Nachricht vom Tod raste mit Überschallgeschwindigkeit um die Welt, was die Größe einer Persönlichkeit widerspiegelt, die die Grenzen seines Ambiente, des Fußballs, überschritten hat."

Spanien

Marca: "PELÉ. Noch nie waren vier Buchstaben so groß. Pelé, 'O Rei' des Fußballs, ist tot. Ein Fußball-Mythos ist von uns gegangen. Heute ist ein Trauertag für den Fußball. Ruhe in Frieden, 'O Rei'. Der Fußball trägt schwarz. Der Fußball wird 2022 zum Waisenkind. Sein Stern leuchtet weiter, der Fußball verliert seinen König. Er war auf dem Olymp der Fußballgötter. Pelé ist Geschichte des Fußballs, er wurde durch seine WM-Leistungen zur Legende. Pelé ist unendlich."

AS: "'O REI'. 1940 - 2022. DER KÖNIG DES FUSSBALLS IST TOT. Pelé war alles im Fußball und wird als bester Fußballer aller Zeiten gelten. Er war, ist und bleibt eine Legende. Der Fußball verabschiedet sich von Pelé. Besser als Pelé konnte man nicht Fußball spielen. Er war ein Genie. Pelé sitzt jetzt auf seinem göttlichen Thron. Pelé war viel mehr als nur ein Fußballspieler, er prägte ganze Generationen. Es gab einen Moment, da teilte sich der Fußball in zwei Ären: vor und nach Pelé. Er bestieg den Fußball-Gipfel, von dem er nie herabstieg. Es gibt nur einen Pelé. Es wird niemals einen neuen Pelé geben."

Sport: "'O REI' (1940 - 2022). Der beste Fußballer aller Zeiten ist 82-jährig gestorben. 'O Rei' Pelé, der Fußballer, der die Geschichte verändert hat. Pelé ist jetzt auf dem Olymp der Fußballgötter zusammen mit di Stefano, Cruyff und Maradona. Pelé war das erste Massenidol, der einzige, der es schaffte, dreimal Weltmeister zu werden. Pelé ist viel mehr als nur Statistik. Pelé machte den Fußball zum weltgrößten Spektakel. Die Welt weint um Pelé. Er war ein Symbol der fußballerischen Perfektion. Der Fußball verliert seinen größten Botschafter. Einen wie 'O Rei' werden wir nicht mehr erleben."

El Mundo Deportivo: "'O REI'. 1940-2022. Pelé, die größte Legende in der Geschichte des Fußballs und einziger dreimaliger Weltmeister, ist mit 82 Jahren verstorben. Er starb im Kreise seiner engsten Verwandten. Pelé war ein Fußballer, der seiner Zeit voraus war. Der brasilianische Mythos ist von uns gegangen. Keiner tanzte mit dem Ball so wie Pelé. Er war der erste große globale Star. Er gab dem Fußball einen Namen. Es war ein Spektakel, ihm beim Fußballspielen zuzusehen. Pelé war viel mehr als nur Fußball."

USA

New York Times: "Pelé war in seinem Heimatland Brasilien ein Nationalheld und wurde auf der ganzen Welt geliebt - von den Ärmsten, unter denen er aufwuchs, von den Reichsten, in deren Kreisen er verkehrte, und von so ziemlich jedem, der ihn jemals spielen sah."

Washington Post: "Es gab nur einen Pelé. Abgesehen von seinen unerreichten drei Weltmeister-Titeln machten ihn sein kreatives, akrobatisches Spiel, seine Liebe zum Fußball und seine ansteckende Freude zu einer weltweiten Ikone."

Großbritannien

Daily Mirror: "Pelé in voller Fahrt zu sehen, war der schönste Anblick im Fußball - lange, bevor dieses Adjektiv das Spiel definierte. Auch heute noch steht sein Name nicht nur für Schönheit, sondern auch für Vorzüglichkeit, atemberaubendes Können und höchsten Sportgeist. Lange vor Maradona, Ronaldo und Messi gab es nicht einmal eine Debatte über den größten Fußballer aller Zeiten. Jeder Fan wusste, dass es Pelé war, und sie verehrten ihn."

The Sun: "In strahlendem brasilianischem Gelb auf den damals neumodischen Farbfernsehgeräten schien Pelé aus dem Fußballhimmel herabgestiegen zu sein. Es war die Weltmeisterschaft 1970, und er definierte mit ballettartiger Balance, umwerfendem Tempo und klinischem Können, was das schöne Spiel sein konnte."