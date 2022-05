Pressestimmen zur Champions League:"Carlo, der Kaiser"

Real Madrids Trainer erfährt in Italien überschwängliches Lob. In Spanien steht der Mythos des Sieger-Klubs im Fokus und in England ist Versöhnliches zu vernehmen. Medien-Reaktionen im Überblick.

Spanien

Marca: "Der Vierzehnte dank Courtois. Real erklimmt den Gipfel der Champions League. Courtois ist mit neun Paraden der unumstrittene Held des Endspiels. Diese Mannschaft hat Legendenstatus. Real wehrte sich wieder gegen einen beeindruckenden Gegner. Man kann Jürgen Klopp gar nichts vorwerfen, er hat alles versucht. Aus Courtois' Händen sollte man einen Guss herstellen und sie in einem Museum ausstellen. Real Madrid ist unsterblich."

AS: "14-mal Meister!!! Es ist unmöglich, sie nicht zu lieben. Real erobert den vierzehnten Titel mit einem außergewöhnlichen Courtois und einem Treffer von Vinicius. Liverpool gab den Ton an, aber am Ende setzte sich die Erfahrung von Ancelottis Mannschaft beim schwersten Turnier der Geschichte durch. Heldenhaft, unerklärlich, paranormal oder übernatürlich. Eine nicht endende Legende."

Sport: "Die Champions von Courtois. Die weiße Mannschaft holt sich den 14. Champions-League-Titel mit einem einzigen Torschuss und einem Starauftritt des Torwarts. Die Glücksgöttin Fortuna war auf Reals Seite. Das schlechteste Real der letzten Jahre holt überraschend zwei Titel. Liverpool hätte diesmal weitaus mehr verdient."

El Mundo Deportivo: "Courtois sorgt für den 14. Champions-League-Titel. Die Dominanz und die Torchancen Liverpools nutzten nichts gegen ein effektives Real Madrid, das selten vor das Tor kam, aber dieses optimal ausnutzte. Real spielt keinen schönen, aber einen effektiven Fußball."

England

The Guardian: "Unerbittliches Selbstvertrauen trägt Real Madrid zum Champions-League-Ruhm. Für Liverpool war es ein Spiel zu viel. Die Nummer 63 sollte den krönenden Ruhm bringen, den Moment, der die Ära von Jürgen Klopp definiert. Es hat nicht sollen sein."

The Times: "Es ist ihre Trophäe, es ist sein Wettbewerb, und alle anderen sind nur Anwärter, wenn es um die Champions League geht. So sieht es aus: Real Madrid, Carlo Ancelotti, wieder Herrscher in Europa."

Daily Mail: "Es gibt keinen Grund für Jürgen Klopp, dieses Team auseinanderzureißen. Liverpool verliert unglücklich, Courtois hatte einen dieser Tage als Torwart, an denen man unschlagbar wirkt."

Italien

Gazzetta dello Sport: "Carlo Magnua, niemand wie Ancelotti, der mit seinem vierten Champions League-Titel eine Karriere ohnegleichen krönt. Sein Triumph ist ein Meisterwerk von Taktik und Demut. Er zählte nicht zu den Favoriten dieser Champions League, doch er hat den Mut und die Kraft für den Sieg aufgebracht."

Corriere dello Sport: "Carlo, der Kaiser. Ancelottis Triumph ist ein Sieg italienischer Fußball-Schule und bezeugt einmal mehr, dass Fußball ein raffiniertes Handwerk ist. 90 Minuten spielt Real, um sich vor dem Angriff Liverpools zu verteidigen. Ancelottis Erfahrung siegt über alles."

Tuttosport: "König Carlo schreibt Fußballgeschichte und gewinnt seinen vierten Titel, ein Rekord für einen Trainer. Ancelotti und seine Jungs sind die Kaiser des internationalen Fußballs. Entscheidend ist seine Spielerwahl. Ancelotti beweist wieder einmal, ein Fußballgenie zu sein."

Corriere della sera: "Niemand ist wie Ancelotti, seine Ruhe und seine Erfahrung im Umgang mit den Spielern sind einmalig. Er kennt seine Jungs und ihre Talente wie kein anderer. Ancelotti bleibt trotz all der Erfolge seiner Karriere er selbst, mit seiner Leichtigkeit und seinem Humor."

Niederlande

AD.nl: "Er träumte vom zweiten Champions-League-Pokal seiner Karriere. Aber Virgil van Dijk bleibt vorläufig bei einem. Liverpool und er bissen sich an der Zähigkeit von Real Madrid die Zähne aus. Ein Tor von Vinicius Junior machte den Unterschied in Paris. Ein beeindruckender Torwart mit vier Armen und vier Beinen.

Voetbal International: "20 Schüsse weniger und doch gewinnen: Real versteht die dunkle Magie des Entkommens-Fußballs. In einem Finale, das Liverpool bezüglich der Chancen vollkommen dominiert, holt sich Real Madrid den Sieg