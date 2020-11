England

Jürgen Klopp und der englische Fußballmeister FC Liverpool lassen in der Premier League weiterhin Punkte liegen (Link zur Tabelle). Die Mannschaft des deutschen Teammanagers kam am Samstagmittag bei Brighton & Hove Albion nicht über ein 1:1 (0:0) hinaus, den Ausgleich per Foulelfmeter des früheren Ingolstädters Pascal Groß kassierten die Reds erst in der Nachspielzeit (90.+3).

Zuvor hatte Diogo Jota (60.) Liverpool in Führung gebracht, der Favorit trat aber über die gesamte Spielzeit wackelig auf: Neal Maupay (20.) verschoss für die starken Gastgeber schon in der ersten Hälfte einen Foulelfmeter.

Liverpool liegt nun mit 21 Zählern zwar vorerst an der Tabellenspitze, wird aber am Sonntag (17.30 Uhr/Sky) gespannt auf das Duell der direkten Verfolger blicken: Der FC Chelsea (18 Punkte) und Tottenham Hotspur (20) treffen direkt aufeinander, beide würden mit einem Sieg wieder an Liverpool vorbeiziehen. Das Gleiche gilt für Leicester City (18), das am Montag (18.30 Uhr) den FC Fulham empfängt.

Nach zuletzt einem Remis gegen Liverpool und einer Niederlage bei den Spurs feierte indes Manchester City mal wieder einen Sieg. Der Ex-Meister setzte sich gegen Abstiegskandidat FC Burnley mit 5:0 (3:0) durch, Nationalspieler Ilkay Gündogan spielte durch. Mit 15 Zählern liegt City aber nur im Mittelfeld.

Klopp hatte im Vorfeld des Spiels in Brighton seinem Unmut über die Ansetzung am Samstagmittag Luft gemacht. Hintergrund: Erst am vergangenen Mittwoch verlor Liverpool in der Champions League gegen Atalanta Bergamo (0:2), drei Tage Regenerationszeit erschienen Klopp als nicht ausreichend.

Nach dem Remis legte er nun nach: "Ich weiß nicht, wie oft ich es noch sagen muss. Nach einem Spiel am Mittwoch ist der Termin am Samstagmittag wirklich gefährlich für die Spieler."

Gegen Bergamo hatte Klopp daher einige Stars geschont, in Brighton bot er nun die meisten wieder auf. Dennoch tat sich Liverpool schwer. Die vermeintlichen Treffer von Mohamed Salah (34.) und Sadio Mane (84.) wurden wegen Abseitsstellungen nicht gegeben. Jotas starke Einzelleistung schien Ruhe zu bringen, doch Groß behielt am Ende die Nerven.

Italien

Inter Mailand hat sich drei Tage vor dem Spiel bei Borussia Mönchengladbach in der Champions League in guter Form präsentiert. Am neunten Spieltag der Serie A siegten die Mailänder bei Sassuolo Calcio mit 3:0 (2:0) und sind nun Tabellenzweiter hinter dem Stadtrivalen AC Mailand. Inter zog auch am punktgleichen Team aus Sassuolo vorbei, das nach fünf Siegen und drei Remis die erste Niederlage der Saison kassierte.

Grundlage für den klaren Auswärtssieg waren zwei Treffer in der Startphase durch den Chilenen Alexis Sanchez (4.) und ein Eigentor von Vlad Chiriches (14.). In der zweiten Halbzeit machte dann Roberto Gagliardini (60.) alles klar.

In der 10. Minute war die Partie im Gedenken an den gestorbenen Diego Maradona kurz unterbrochen worden, passend zur einstigen Rückennummer der argentinischen Fußballlegende.

Der Gruppenletzte Inter muss die Partie in der Königsklasse am Dienstag (21.00 Uhr) in Mönchengladbach unbedingt gewinnen, wenn das Team in Europa überwintern will. Im Hinspiel in Mailand hatten sich beide Mannschaften 2:2 getrennt.