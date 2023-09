Von Jonas Beckenkamp und Ralf Tögel

Deutschland ist Basketball-Weltmeister. Um das zu begreifen, muss man sich ordentlich zwicken, denn das gab es ja überhaupt noch nie. Der knappe Finalsieg gegen die Serben bedeutete am Ende einen Triumph, den so eigentlich niemand für möglich gehalten hatte. Und weil es sowas vielleicht nur alle 100 Jahre gibt, widmen wir den SZ-Fußballtalk "Und nun zum Sport" kurzfristig um in "Und nun zum Basketball" - eine Sondersendung also, zu der diesmal Moderator Jonas Beckenkamp alle Zugeneigten begrüßt.

Wie dies alles einzuordnen ist, wie es dazu kam und was diese Mannschaft so besonders macht, das gibt's in dieser Ausgabe im Gespräch mit Basketballexperte und SZ-Kollege Ralf Tögel, der für das Sport-Ressort zuletzt bei der WM in Asien unterwegs war.

Fußball-Bundesliga, Champions-League, Sportpolitik bei Fifa und DFB: "Und nun zum Sport", der Fußball-Podcast der Süddeutschen Zeitung, gibt Einblicke in das wichtigste Fußball-Thema der Woche. Jeden Montag diskutieren SZ-Sportredakteure die Hintergründe der aktuellen Ereignisse.

