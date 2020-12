Von Christopher Gerards, Klaus Hoeltzenbein und Freddie Röckenhaus

In der Bundesliga hat es am Sonntag den dritten Trainerwechsel der Saison gegeben - und das an ziemlich prominenter Stelle: Der BVB trennte sich nach dem 1:5 gegen Stuttgart von Lucien Favre. Fast zweieinhalb Jahre war der Schweizer im Amt, seine Nachfolge übernimmt zunächst sein vormaliger Assistent Edin Terzic. Über die Hintergründe der Entscheidung und Kandidaten für das Amt in der nächsten Saison sprechen Sport-Ressortleiter Klaus Hoeltzenbein und BVB-Experte Freddie Röckenhaus im SZ-Podcast "Und nun zum Sport" mit Moderator Christopher Gerards. Sie finden den Sport-Podcast auf iTunes, Spotify, Deezer, Audio Now und allen anderen gängigen Podcast-Apps.

