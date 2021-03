Der DFB fahndet nach einem Nachfolger für Joachim Löw, der nach der EM aufhört. Worauf kommt es in dem Amt an? Und wer könnte das Team ab Sommer betreuen?

Christopher Gerards, Klaus Hoeltzenbein und Philipp Selldorf

Der Deutsche Fußball-Bund braucht einen neuen Trainer für die Nationalmannschaft, denn Joachim Löw hat Anfang vergangener Woche seinen Abschied nach der Europameisterschaft angekündigt. Was wird bleiben von Löws 15-jähriger Amtszeit? Worauf kommt es bei einem guten Bundestrainer an? Und wer könnte künftig das DFB-Team betreuen? Über diese Fragen sprechen in einer neuen Folge von "Und nun zum Sport" Klaus Hoeltzenbein, der lange das Sport-Ressort der SZ geleitet hat, und Nationalmannschaftsreporter Philipp Selldorf mit Moderator Christopher Gerards.

