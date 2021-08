Moderner Fünfkampf:Aus der Zeit gefallen

Von Volker Kreisl, Tokio

Als er im Gras gelandet war, hatte Charles Fernandez aus Guatemala den richtigen Instinkt. Er rollte sich nach rechts weg und wich somit den Vorderhufen seiner Stute Fluoriet aus. Es war eine akrobatische Leistung, schnell sprang er zurück in den Sattel, um noch ein paar Punkte zu retten, was ihm nicht gelang. Fernandez' Flug über den Kopf des Pferdes war der spektakulärste Zwischenfall beim olympischen Männer-Turnier im Modernen Fünfkampf am Samstag. Dieser mag glimpflich ausgegangen sein, mit weniger Zwischenfällen als am Tag zuvor bei den Frauen, doch die Schieflage in den Wettkämpfen dieses Sports war abermals sichtbar.