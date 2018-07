23. Juli 2018, 12:48 Uhr Özils Rücktritt Türkische Gemeinde fordert Rücktritt der DFB-Führung

Es geht um den Rückhalt für Autokraten und um Integration: Nach dem Rücktritt von Mesut Özil aus der Nationalmannschaft reagieren Politiker und Verbände sehr unterschiedlich.

Die türkische Gemeinde fordert personelle Konsequenzen auch beim DFB.

Kanzlerin Merkel würdigt über eine Sprecherin die fußballerischen Leistungen Özils.

Bundesjustizministerin Barley nennt Özils Schritt ein "Alarmzeichen" in Sachen Rassismus. Mehrere Unionspolitiker werfen dem Fußballer hingegen Naivität im Umgang mit Autokraten vor.

Klare Rückendeckung erhält "Bruder Özil" von türkischen Regierungsmitgliedern.

Politiker und Verbände reagieren unterschiedlich auf den Rücktritt von Mesut Özil aus der Nationalmannschaft. Die Türkische Gemeinde Deutschlands fordert als Konsequenz den Rücktritt der gesamten DFB-Führung. "Nach Özil sollte nun die ganze Leitungsebene des Deutschen Fußball-Bunds (DFB) zurücktreten, damit ein echter Neuanfang für die deutsche Nationalmannschaft denkbar ist", sagte der Bundesvorsitzende Gökay Sofuoglu der Heilbronner Stimme (Dienstag). Özil als Sündenbock für das Ausscheiden aus der WM zu deklarieren, sei mehr als eine billige Ausrede." Vielfalt in der Nationalmannschaft sei ein tolles Vorzeigeprojekt gewesen, das durch unfähige Führungskräfte nun zu scheitern drohe.

Özil hatte sich am Sonntag nach wochenlangem Schweigen zu seinem umstrittenen Treffen mit dem türkischen Staatschef Recep Tayyip Erdoğan im Mai geäußert. Mit Rassismus-Vorwürfen gegen Verbandschef Reinhard Grindel und andere DFB-Funktionäre zog sich Özil aus der deutschen Nationalmannschaft zurück. In seiner mehrteiligen Stellungnahme schrieb der gebürtige Gelsenkirchener mit türkischen Wurzeln unter anderem: "In den Augen von Grindel und seinen Helfern bin ich Deutscher, wenn wir gewinnen, aber ein Immigrant, wenn wir verlieren."

Bundesjustizministerin Katarina Barley (SPD) sprach nach dem Rückzug Özils von einem "Alarmzeichen". "Es ist ein Alarmzeichen, wenn sich ein großer, deutscher Fußballer wie Mesut Özil in seinem Land wegen Rassismus nicht mehr gewollt und vom DFB nicht repräsentiert fühlt", schrieb Barley am Sonntagabend im Kurzbotschaftendienst Twitter.

Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) zeigte sich hingegen weniger überzeugt von der Aussagekraft des Falles für Deutschland. "Ich glaube (...) nicht, dass der Fall eines in England lebenden und arbeitenden Multimillionärs Auskunft gibt über die Integrationsfähigkeit in Deutschland", sagte Maas. Einen Hauptschuldigen sieht er in der Affäre nicht. "Ich glaube, alle Beteiligten in der Causa sollten einmal in sich gehen. Ich sehe wenige, die nach meiner Wahrnehmung sich dort einigermaßen richtig verhalten haben."

Die Bundesregierung würdigte die Leistungen Özils Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) schätze den zurückgetretenen Fußball-Nationalspieler sehr, sagte eine Regierungssprecherin in Berlin. Er sei eine "toller Fußballspieler", der Großartiges für die deutsche Nationalmannschaft geleistet habe. Jetzt habe er eine Entscheidung getroffen, "die zu respektieren ist". Das Verhalten des Deutschen Fußball-Bunds im Fall Özil wollte die Sprecherin nicht kommentieren. Der DFB handele autonom und werde sich sicher mit der Aufarbeitung der gesamten Weltmeisterschaft beschäftigen. Zugleich wies die Sprecherin daraufhin, dass sich der DFB sich mit zahlreichen Projekten für Integration engagiere.

Theo Zwanziger bedauert den Rücktritt von Mesut Özil aus der deutschen Nationalmannschaft und befürchtet Konsequenzen nicht nur im Fußball. "Ich bin tief traurig über die von Mesut Özil getroffene Entscheidung", sagte der frühere Präsident des Deutschen Fußball-Bundes. Der Rückzug des türkischstämmigen Weltmeisters sei "für die Integrationsbemühungen in unserem Land über den Fußball hinaus ein schwerer Rückschlag. Er war ein großes Vorbild für junge Spielerinnen und Spieler mit türkischem Migrationshintergrund, sich auch in die Leistungsstrukturen des deutschen Fußballs einzufinden."

Der stellvertretende SPD-Vorsitzende Thorsten Schäfer-Gümbel dankte Özil auf Twitter für dessen Leistungen im Nationalteam und ergänzte: "Und weil es um mehr geht: An alle Bürgerinnen und Bürger mit unterschiedlichen Wurzeln: Wir gehören zusammen und wir akzeptieren Rassismus never ever."

Der Grünen-Bundestagsabgeordnete Cem Özdemir sagte der Berliner Zeitung: "Es ist fatal, wenn junge Deutschtürken jetzt den Eindruck bekommen, sie hätten keinen Platz in der deutschen Nationalelf. Leistung gibt es nur in Vielfalt, nicht in Einfalt. Zu Özils Foto mit Erdoğan sagte er im Deutschlandfunk: "Für mich war das Foto falsch und es ist nach wie vor falsch." Wenn Özil das nun mit Respekt vor der Türkei und Erdoğans Amt begründe, so frage er sich, wo der Respekt vor den Opfern von Erdoğans Politik bleibe. Allerdings könnte diese Kritik nicht bei Özil halt machen. Sie müsse auch für andere Vertreter des Fußballgeschäfts gelten und deren Umgang mit autoritären Herrschen, wie Russlands Präsident Wladimir Putin. Konkret müssten sich der DFB und noch mehr die Fifa, die mit solchen Herrschern Geschäfte machten, dieser Frage stellen.

Özdemirs Parteikollegin Renate Künast bezeichnete Özils Rücktritt als "Dokument des Scheiterns" und beklagte "ungeeignete Funktionäre". Ihr Fazit: "Grindel muss auch gehen."

Der ehemalige CDU-Bundestagsabgeordnete Wolfgang Bosbach verteidigte DFB-Präsident Grindel gegen Özils Kritik. Der Rassismus-Vorwurf sei unverständlich, sagte Bosbach im Inforadio vom rbb. Er kenne DFB-Präsident Reinhard Grindel seitlangem, dieser sei kein Rassist. Bosbach betonte, Özil habe mit seinem Foto mit dem türkischen Präsidenten Wahlkampfhilfe für einen autoritären Politiker geleistet. "Jetzt versucht er, aufgrund der massiven Kritikwegen seines Treffens (...) und der Huldigung für Erdoğan, sich als Opfer des DFB darzustellen - oder der gesellschaftlichen Verhältnissein Deutschland. Das ist doch wirklich grober Unfug."

Andere Unionspolitiker forderten ein klares Bekenntnis Özils zur freiheitlichen Ordnung Deutschlands. "Niemand muss oder soll Wurzeln verleugnen, freilich wünsche ich mir schon auch ein deutliches Bekenntnis für das neue Heimatland", sagte Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU) der Bild-Zeitung. Er wünsche sich "ein klares Bekenntnis zu unseren Werten", "gerade gegenüber jemandem" wie Erdoğan.

NRW-Integrationsstaatssekretärin Serap Güler (CDU), die selbst türkische Wurzeln hat, sagte dem Blatt, Verbundenheit mit dem Heimatland der Eltern und Kritik an der Regierung würden sich nicht ausschließen. "Man kann ja auch bei uns kritisch gegenüber der Bundesregierung sein und Deutschland trotzdem lieben." Diesen Punkt scheine Özil aber "nicht verstanden zu haben". "Die Einladung eines Autokraten auszuschlagen, wäre nicht respektlos gewesen. Es hätte Haltung gezeigt", sagte sie.

Paul Ziemiak (CDU), Vorsitzender der Jungen Union, warf Özil vor allem politische Naivität vor. "Niemand Vernünftiges will, dass Mesut Özil seine Herkunft verleugnet. Aber zu behaupten, dass ein Foto mit Erdoğan - mitten im türkischen Wahlkampf - ohne politische Absichten entstanden sei, ist naiv", sagte er der Bild.

Auch die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Annette Widmann-Mauz, will Özil nicht komplett aus der Verantwortung für sein Verhalten entlassen. "Bei allem Verständnis für die familiären Wurzeln müssen sich Spieler der Fußballnationalmannschaft Kritik gefallen lassen, wenn Sie sich für Wahlkampfzwecke hergeben", twitterte die CDU-Politikerin. Zugleich dürfe "diese berechtigte Kritik nicht in eine pauschale Abwertung" von Spielern mit Migrationshintergrund umschlagen, schrieb Widmann-Mauz.

Deutliche Unterstützung erhielt Özil hingegen von türkischen Regierungspolitikern. Sportminister Mehmet Kasapoğlu schrieb am Sonntagabend auf Twitter: "Wir unterstützen die ehrenhafte Haltung unseres Bruders Mesut Özil von Herzen."

Der türkische Justizminister Abdulhamit Gül gratulierte Özil, weil dieser mit seinem Rücktritt das "schönste Tor gegen den faschistischen Virus geschossen" habe.

Der Sprecher des türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdoğan, İbrahim Kalın, begrüßte Özils Aussage, dass er den türkischen Präsidenten wieder treffen würde. Weiter schrieb er auf Twitter: "Aber stellen Sie sich vor, welchem Druck Herr Mesut in diesem Prozess ausgesetzt war. Wo sind Höflichkeit, Toleranz, Pluralismus geblieben ...?!"