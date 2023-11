Das endgültige EM-Aus für Erling Haaland und sein Team hat in Norwegen für große Ernüchterung gesorgt. Durch das 1:2 von Israel gegen Rumänien in Gruppe I vom Samstag hat die Mannschaft um den Starstürmer von Manchester City keine Chance mehr, 2024 beim Turnier in Deutschland dabei zu sein. Der ehemalige Nationalspieler Jan Aage Fjörtoft äußerte sich am Samstagabend via X: "Nur für das Protokoll! Es war nicht Israel, das unseren EM-Traum zerstört hat. Wir haben das selbst erledigt." Das Team hat mit Haaland, 23, und Arsenals Martin Ödegaard, 24, zwar zwei der besten europäischen Fußballer, schaffte es in der Qualifikationsgruppe A aber nicht, sich gegen Spanien und Schottland zu behaupten. Die letzte Hoffnung auf ein Ticket über die Playoffs, die sich aus den Nations-League-Tabellen zusammensetzen, zerschlug sich nun durch andere Resultate.