Stolz posierte Leon Draisaitl in der Kabine mit Baskenmütze und Pinsel, die von den Edmonton Oilers vergebenen Preise für den "Künstler auf dem Eis" ("The Painter", der Maler) hatte sich der deutsche Eishockey-Nationalspieler auch redlich verdient. Ein Tor, drei Vorlagen: Der Kölner war beim 4:1 gegen die New York Islanders an jedem Treffer beteiligt und hatte großen Anteil am erfolgreichen Debüt von Headcoach Kris Knoblauch. Edmonton hatte am Sonntag auf den schwachen Saisonstart reagiert und Jay Woodcroft durch Knoblauch ersetzt. Bei der Premiere des 45-Jährigen, der erstmals als Cheftrainer in der Profiliga NHL fungiert, traf Draisaitl nach schöner Einzelleistung mit einem platzierten Schuss zum 1:1 (15.). Zu den übrigen Toren der Oilers durch Zach Hyman (48.), Connor McDavid (50.) und Evander Kane (58.) gab er die Vorlagen. "Er hat sich reingehauen. Für ihn steht immer die Arbeit im Vordergrund, er hat einen großartigen Job gemacht", sagte Sturmpartner McDavid über Draisaitl: "Wenn er aufdreht, gibt es nicht viele, die besser sind als er." Edmonton ist nach dem erst vierten Erfolg in 14 Spielen mit neun Punkten weiter Vorletzter der Pacific Division. Auch dank Draisaitl konnte Knoblauch zufrieden sein. "Mir hat die Art und Weise gefallen, wie die Mannschaft gespielt hat. Wir sind geduldig geblieben", sagte der Trainer: "Es gibt definitiv Dinge, die wir besser spielen müssen. Aber das Wichtigste ist, dass wir nicht verzweifeln, wenn die Dinge nicht gut laufen." In der Nacht zu Donnerstag tritt Edmonton gegen die Seattle Kraken um den deutschen Nationaltorwart Philipp Grubauer an.