Die Edmonton Oilers um den deutschen Eishockey-Nationalspieler Leon Draisaitl bleiben dank einer späten Aufholjagd in der Erfolgsspur. Die Kanadier gewannen nach dem schwachen Saisonstart in der nordamerikanischen Profiliga NHL auch das zweite Spiel unter dem neuen Headcoach Kris Knoblauch, das 4:3 nach Verlängerung gegen die Seattle Kraken bedeutete den dritten Sieg in Serie. Siebeneinhalb Minuten vor Schluss hatten die Oilers noch 1:3 hinten gelegen, der Ausgleich gelang erst 46 Sekunden vor der Schlusssirene. Draisaitl hatte mit zwei Vorlagen seinen Anteil am Erfolg. Er bereitete sowohl das 1:0 durch Connor McDavid wie auch den Ausgleich in der regulären Spielzeit vor.