Scott Van Pelt redet also über Tom Brady und darüber, was dieser Wechsel von den New England Patriots zu den Tampa Bay Buccaneers für die amerikanische Footballliga NFL bedeutet. Warum auch nicht? Brady ist der erfolgreichste Quarterback der NFL-Geschichte, Van Pelt ist beim Fernsehsender ESPN als Moderator des Sportscenter eine Art Claus Kleber des amerikanischen Sports: Jeden Abend erklärt er, was passiert ist an diesem Tag, er zeigt Höhepunkte, befragt Experten, analysiert Szenen, Skandale, Sensationen, und dann schickt er die Leute ins Bett.

Worüber soll Van Pelt denn auch sonst reden angesichts der Auswirkungen der Coronavirus-Krise? American Football hat im Frühling normalerweise Pause. Beim Basketball und Eishockey geht es für gewöhnlich um Playoff-Plätze, bei Fußball und Baseball beginnt die neue Spielzeit. Um im Gespräch zu bleiben, hat die NFL in diese Zeit Transferfenster und Talentbörse gelegt, die Saison beginnt erst in einem halben Jahr. Aber weil nichts normal ist derzeit, werden diese beiden Anlässe, für die niemand ein Stadion betreten muss, zu einer willkommenen Mischung aus Krimi und Kaffeesatzleserei. Van Pelt sagt: "Es bietet ein wenig Abwechslung; ein Thema, über das sich die Leute unterhalten können, auch wenn nirgendwo gespielt wird."

In der NFL geht es gerade drunter und drüber während der sogenannten "Free Agency" - einige Handlungsstränge könnten von Hollywood-Autoren stammen. Die Klubs verpflichten Spieler, tauschen mit anderen Franchises und bekommen dabei zusätzliches Wahlrecht beim Draft im April - und die Fans dürfen debattieren: Hilft dieser Transfer meinem Team? Wie wirkt er sich auf mögliche andere Verpflichtungen aus? Was ist mit der Gehaltsobergrenze? Wer ist noch auf dem Markt?

Die Patriots wollten Brady keine 30 Millionen Dollar mehr geben für eine Saison - er ist ja schon 42

Wie das funktioniert und warum es den Amerikanern ein bisschen Normalität bietet, lässt sich am besten am Wechsel von Brady darstellen. Der 42-Jährige hatte verkündet, die Patriots nach 20 Spielzeiten mit sechs Meisterschaften verlassen zu wollen. Das lag wohl auch daran, dass Patriots-Trainer und Brady-Förderer Bill Belichick wegen der zuletzt eher unterdurchschnittlichen Leistungen seines Spielmachers einen Neuanfang auf dieser Position wollte: Angesichts einer Gehaltsobergrenze von etwa 200 Millionen Dollar pro Team mochte Belichick keine 30 Millionen auf einen Quarterback verwenden, dessen Spielweise als nicht mehr zeitgemäß gilt.

Auf dem Markt sind derzeit bewegliche Spielmacher wie Cam Newton (noch bei den Carolina Panthers) oder Jameis Winston (Tampa), aber auch konventionelle Quarterbacks wie Joe Flacco (zuletzt in Denver) und Andy Dalton (Cincinnati). Gerade wird spekuliert, dass die Patriots eine Übergangslösung wie Flacco, 35, wählen und sich im Sommer 2021 bei der Talentbörse die Dienste von Trevor Lawrence sichern könnten; der ist derzeit noch an der Clemson University und gilt als größtes Quarterback-Talents des Jahrtausends.

Für die Patriots könnte sich der Weggang von Brady, so schmerzlich das für Nostalgiker auch sein mag, also lohnen. Für die Buccaneers allerdings auch. Brady mag ein Dinosaurier sein, ist aber im richtigen System noch immer hocheffizient. Seine Spielweise passt zu dem, was Tampa aufzubauen versucht: Er dirigiert nervenstark, triebt ehrgeizig an, wirft präzise. Tampas Offensive Line, die den Quarterback beschützt, gilt als stabil; die Passempfänger Mike Evans und Chris Goodwin zählen zu den besten der Liga. Und Antonio Brown ist ja auch noch zu haben.