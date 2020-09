Der Paris-Profi gibt an, von einem Gegenspieler schwer beleidigt worden zu sein - zuvor gibt es beim Spiel gegen Marseille eine Massenschlägerei. Ex-Bayern-Profi Robben verletzt sich beim Comeback.

Ein wütender Neymar von Paris St. Germain hat nach seinem Platzverweis in einem wilden Spiel gegen Olympique Marseille schwere Rassismus-Vorwürfe gegen seinen Gegenspieler erhoben. "Schau dir diesen Rassismus an. Deshalb habe ich ihn geschlagen. Das einzige, was ich bedauere, dass ich diesem Idioten nicht ins Gesicht geschlagen habe", twitterte der 28-Jährige.

Die Angriffe bezogen sich offenbar auf den Spanier Alvaro Gonzalez, mit dem Neymar in der Schlussphase aneinandergeraten war. Für die Kameras sei es einfach, "meine Aggressionen zu zeigen. Aber jetzt möchte ich das Bild dieses Rassisten zeigen, der mich als 'Affensohn einer Hure' ('monkey son of a bitch') bezeichnet hat", schrieb ein aufgebrachter Neymar.

Die SZ-Redaktion hat diesen Artikel mit einem Inhalt von Twitter angereichert Um Ihre Daten zu schützen, wurde er nicht ohne Ihre Zustimmung geladen. Inhalt jetzt laden Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Damit werden personenbezogene Daten an den Betreiber des Portals zur Nutzungsanalyse übermittelt. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie unter sz.de/datenschutz. Dieser externe Inhalt wurde automatisch geladen, weil Sie dem zugestimmt haben. Zustimmung widerrufen und Seite neu laden

In der Nachspielzeit der Partie, die Champions-League-Finalist PSG 0:1 verlor, war es vogelwild geworden. Beide Teams lieferten sich eine Massenschlägerei. Neymar, Kurzawa Layvin (beide PSG) und Jordan Amavi (OM) sahen Rot, Leandro Paredes (PSG) und Dario Benedetto (OM) Gelb-Rot. Neymar wurde für einen Schlag auf den Hinterkopf von Alvaro nach Videobeweis bestraft. Zwölf weitere Akteure sahen im Spielverlauf die Gelbe Karte. Für PSG mit Trainer Thomas Tuchel war es im zweiten Saisonspiel bereits die zweite Niederlage.

Robben verletzt sich früh bei Comeback

Nur eine halbe Stunde dauerte das Comeback des früheren Bayern-Profis Arjen Robben in der niederländischen Eredivisie. Dann musste er verletzt raus. Der 36-Jährige hatte einen Zweikampf bestritten und kurz darauf einen Pass gespielt. Nach dieser Szene signalisierte er, dass er ausgewechselt werden müsse. Er setzte sich auf den Boden und wurde dann von einem Betreuer vom Feld begleitet. Am Sonntagabend war noch unklar, was für eine Verletzung Robben sich zugezogen hat.

Seine Mannschaft hatte beim Saisonauftakt gegen den PSV Eindhoven ebenso wenig Glück: Der Kapitän musste tatenlos mitansehen, wie der FC Groningen gegen das Team des ehemaligen Bundesliga-Trainers Roger Schmidt mit 1:3 (0:1) verloren.

Vor dem Spiel waren Spekulationen aufgekommen, nach denen der 96-fache niederländische Nationalspieler Robben bei der EM 2021 noch einmal für das Oranje-Team spielen könnte. Interims-Nationaltrainer Dwight Lodeweges wollte zumindest derzeit eine Rückkehr nicht ausschließen. "Man ist nie zu jung, aber vielleicht auch nie zu alt, um wertvoll für die Elftal zu sein", sagte er am Wochenende der Amsterdamer Zeitung De Telegraaf.