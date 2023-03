Vor dem Spiel gegen den FC Bayern:Saisonaus für Neymar

Der Brasilianer muss am Knöchel operiert werden und fällt monatelang aus. Das bestätigte sein Klub Paris Saint-Germain am Montag in einer Mitteilung.

Für den Brasilianer Neymar vom französischen Meister Paris Saint-Germain ist die Saison vorzeitig beendet. Wie der Klub am Montag bekannt gab, unterzieht sich der Offensivspieler in den kommenden Tagen in Doha/Katar einer Operation am rechten Knöchel und fällt drei bis vier Monate aus. Neymar hatte sich am 19. Februar im Spiel gegen OSC Lille (4:3) die Verletzung zugezogen.

Da der 31-Jährige in den vergangenen Jahren immer wieder Probleme mit dem Sprunggelenk hatte, sprach sich die medizinische Abteilung von PSG für eine Operation aus. Paris kämpft am Mittwoch (21 Uhr/DAZN) beim deutschen Rekordmeister Bayern München um den Einzug ins Viertelfinale der Champions League. Das Hinspiel hatten die Franzosen mit 0:1 verloren.