Die erste Herausforderung, die der Schalker Torwart mit der FC-Bayern-Zukunft im neuen Jahr bestehen musste, trug sich am Wochenende in der Hacienda del Alamo im Hinterland der spanischen Stadt Murcia zu. Im Kreise der Mitspieler präsentierte sich Alexander Nübel, 23, bei der "blau-weißen Nacht" den Fans, die Schalke 04 ins Trainingslager begleitet haben. Bisher ist es zwar noch nicht vorgekommen, dass im Rahmen dieser freundschaftlichen Veranstaltung Spieler mit Eiern oder Orangen beworfen wurden, dennoch hielt es Sportvorstand Jochen Schneider für angebracht, in seiner Begrüßungsrede um Nachsicht der Anhänger zu werben. Man müsse Nübels Entscheidung für den FC Bayern "respektieren", sagte er, "bitte behandelt Alex in den kommenden Wochen fair!" Es wurde dann, so wird berichtet, ein Abend ohne Missklänge.