Von Jürgen Schmieder

Der Transfer hatte sich ja seit Wochen abgezeichnet, weniger als 24 Stunden vor dem Vollzug hatte Basketball-Profi James Harden den Leuten mitgeteilt: "Das ist eine verrückte Situation, die Probleme können nicht mehr gelöst werden." Es ist also keine Überraschung, dass Harden nach mehr als acht Spielzeiten seinen Weggang von den Houston Rockets erzwang. Und es dürfte auch niemanden verblüffen, dass er nun für die Brooklyn Nets auflaufen wird - der einzige Verein, der wirklich an einem Wechsel während dieser Saison interessiert war und auch nur annähernd bereit war, die Forderungen der Rockets zu erfüllen.

Bei einem Deal dieser Größenordnung sind in der nordamerikanischen Basketballliga NBA oft nicht nur zwei Vereine beteiligt, weil es beinahe unmöglich ist, beide Franchises zufrieden zu stellen und gleichzeitig sämtliche Nuancen des Reglements zu berücksichtigen. Und so ist es auch diesmal: Die Indiana Pacers und Cleveland Cavaliers sind ebenfalls involviert, und viel spannender als die Vollzugsmeldung ist die Frage, was alle Beteiligten nun bekommen haben, was sie aufzugeben bereit gewesen sind - und was das fürs kommende Jahrzehnt bedeuten dürfte. Ja, schon richtig gelesen: Dieser Transfer hat Auswirkungen auf mindestens die nächsten sieben Jahre.

Die Nets nämlich haben das Erstrunden-Wahlrecht bei der Talentbörse in den Jahren 2022, 2024 und 2026 an die Rockets abgetreten, und sie haben zugestimmt, dass die Rockets die Plätze in den Jahren 2021, 2023, 2025 und 2027 tauschen dürfen. Den NBA-Regeln zufolge wird die Reihenfolge ausgelost zwischen den Teams, die sich nicht für die Playoffs qualifiziert haben; wobei die drei Vereine mit der schlechtesten Bilanz die jeweils meisten Kugeln in der Lostrommel haben. Das klingt kompliziert, ist es aber letztlich gar nicht: Die Nets sind in den kommenden sieben Spielzeiten schlechter dran, als sie es vor dem Transfer gewesen sind. Es wird nämlich nur getauscht, wenn es sich für Houston lohnen sollte.

Das ist jedoch nicht alles: Brooklyn gibt Flügelspieler Rodions Kurucs und Aufbauspieler Caris LeVert an die Rockets ab. Letzterer wurde von Houston sogleich nach Indiana geschickt im Tausch für Victor Oladipo. Und die Nets verlieren Center Jarrett Allen und Flügelspieler Taurean Prince an die Cavaliers. Sie bekommen dafür neben einem Zweitrunden-Pick im Jahr 2024: James Harden, 31 Jahre alt und bekannt dafür, einer der besten Einzelkönner der Liga zu sein. Gleichzeitig ist er auch dafür bekannt, in elf Spielzeiten trotz geradezu grotesk begabter Mitspieler wie Kevin Durant, Russell Westbrook oder Chris Paul keinen Titel gewonnen zu haben.

Die Nets opfern also ihre mittelfristige Zukunft für die Chance, um Harden, Durant und Kyrie Irving in der Gegenwart ein so genanntes Superteam zu formen. Wobei die Gegenwart nur bis 2022 gilt, so lange sind die Verträge von Harden, Irving und Durant gültig, ehe sie entscheiden können, ob weiterziehen oder noch ein Jahr bleiben. Dem Reglement zufolge dürfen die Nets nun noch drei Spieler verpflichten, von denen, vereinfacht ausgedrückt, alle nur Geringverdiener sind.

Zugegeben, die Stamm-Formation des Klubs (neben den drei Allstars noch Center DeAndre Jordan und Wurfkünstler Joe Harris) klingt grandios - doch, und das sind die Worte von Nets-Trainer Steve Nash am Mittwochabend: "Es geht beim Basketball darum, als Team zu funktionieren." Dazu ist zu erwähnen: Alle drei von Nashs Anführern gelten als ausgewiesene Egomanen, die gerne alleine losdribbeln - und Irving (der zu Saisonbeginn mal vor einem Spiel das Parkett mit Salbei beweihräucherte) fehlt derzeit ohne Angabe von Gründen.

Das führt direkt zu den Rockets: Die sind ihren unzufriedenen Dauerscorer losgeworden, mit dem sie - das zeigten die lustlosen Auftritte zu Saisonbeginn - in dieser Spielzeit sowieso nicht um den Titel gespielt hätten. Sie bekommen nicht nur die oben aufgeführten Profis, sondern auch: Aufbautalent Dante Exum aus Cleveland sowie diverse Wahlrechte bei kommenden Drafts.

Klar ist also: Houston hat das Haus, das man nur wegen Harden errichtet hatte, eingerissen - und Harden auf dessen Wunsch hin weggeschickt. Die Texaner können sich nun ein neues Haus bauen oder ihr Tafelsilber bald gegen aktuelle Größen tauschen. Inwieweit sich das lohnt, wird sich erst zeigen, wenn bekannt ist, was Manager Rafael Stone damit anstellt. Die Experten sind sich einig: Ja, die Rockets haben einen der fünf besten Basketballer des Planeten verloren; aber sie haben mehr bekommen, als normalerweise für einen 31-Jährigen zu kriegen ist.

Bleiben noch zwei Teams: Die Cleveland Cavaliers haben ihren Center der Zukunft bekommen, den erst 22 Jahre alten Jarrett Allen - ein gestandener Profi mit Potenzial. Und die Indiana Pacers geben den ohnehin wechselwilligen Oladipo ab, sie erhalten in LeVert einen Spielmacher, der sich unbedingt als Stammkraft beweisen will. Hinzu kommt ein Zweitrunden-Wahlrecht im Draft 2023, was den Verjüngungskurs fortführt.

Es mag verrückt klingen, aber es ist ein Mega-Deal, der tatsächlich alle Beteiligten zufrieden stimmen dürfte. So kompliziert geht es bisweilen zu in der NBA, nur damit am Ende die Nachricht lautet: James Harden wechselt zu den Brooklyn Nets.