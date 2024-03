Manuel Neuer und Marc-André ter Stegen:Die Künstlertragödie im deutschen Tor

Von Philipp Selldorf, Frankfurt am Main

Kenner meinten, sie hätten schon eine deutliche Ahnung gewonnen, als sie beim Vormittagstraining am Mittwoch die beiden Kandidaten inspizierten: Der eine erschien ihnen beschwingt zu sein wie der Frühling, der sich gerade in Frankfurt von der freundlichen Seite zeigt. Der andere dagegen zeigte mit seiner Körpersprache und seinem Verhalten eine Jahreszeit an, die Trübsal bringt und zum Rückzug in die Stille nötigt. Als die Nationalmannschaft dann mittags zum Lunch zusammenkam, wurde in Berichten der Nachrichtenagenturen und vorweg durch eine Meldung im Portal Sportbuzzer die Neuigkeit publik, die zu den Beobachtungen aus dem Training passte: Dass nämlich Manuel Neuer nunmehr von zuständiger Seite erfahren habe, nicht nur bei den beiden anstehenden Länderspielen gegen Frankreich und die Niederlande, sondern auch bei der im Juni beginnenden Europameisterschaft im Tor stehen zu dürfen, während Marc-André ter Stegen wieder mal nur der Stellvertreterdienst bleibt. Eine Bestätigung seitens des DFB erfolgte zunächst nicht, am Wahrheitsgehalt der Meldung brauchte trotzdem niemand zu zweifeln. Einiges deutet darauf hin, dass Julian Nagelsmann die Betroffenen am Dienstagabend von seiner Festlegung unterrichtet hat.