Der beste Fußballer, den Heidenheim je besaß, hat zwischen 1971 und 1973 dreimal in Serie den Europapokal der Landesmeister gewonnen, jenen Wettbewerb, der heute Champions League heißt. Dieser beste Heidenheimer Fußballer spielte bei Ajax Amsterdam an der Seite von Johan Cruyff und Johan Neeskens, und er war nach Einschätzung von Zeitzeugen der zweitbeste Libero, den Deutschland je hervorgebracht hat. Der beste war allerdings Franz Beckenbauer, weshalb es Horst Blankenburg in seiner Karriere auf präzise gezählte null A-Länderspiele brachte.

Blankenburg, 76, wohnt inzwischen in Spanien, in seine Geburtsstadt kommt er nicht mehr oft. Im vergangenen Mai war er mal wieder in Heidenheim, um mit seinen Nachfahren den historischen ersten Aufstieg in die erste Bundesliga zu feiern. Einige erste Male sind inzwischen dazu gekommen, der erste Heimsieg in der Bundesliga, der erste Auswärtssieg, der erste einstellige Tabellenplatz, das erste Freistoßtor von Jan-Niklas Beste. Nun könnte eine weitere Premiere bevorstehen: Beste, 25, könnte der erste Heidenheimer Fußballspieler in der deutschen Nationalmannschaft werden und also etwas erreichen, was dem Weltklassefußballer Blankenburg zeitlebens verwehrt blieb.

Hoch interessante news wären das, allerdings nur, sofern es sich dabei nicht um die Unterart der fake news handelt. Der Sender Sky berichtete am Samstag, Beste habe einen Anruf von Bundestrainer Julian Nagelsmann erhalten und stehe "vor einer Nominierung" für die anstehenden Länderspiele in Frankreich und gegen die Niederlande; auch die wohlwollenden Ausweichmanöver der Heidenheimer Verantwortlichen wirkten wie eine Bestätigung dieser, nun ja, Nachricht. Vorstandschef Holger Sanwald sagte, er drücke dem Spieler "unheimlich die Daumen, das wäre für ihn und für unseren Verein eine Riesensache". Beste bringe "alle Tugenden mit", hätte es "verdient" und würde der Nationalmannschaft "guttun".

Als Beste selbst nach der 0:1-Niederlage beim FC Augsburg vor die Mikrofone trat, sagte er: "Da kann ich immer noch drüber lachen, weil es in den letzten ein, zwei Wochen kein Gespräch mit dem Bundestrainer gab." Und dann, fulminant selbstkritisch: "Ich glaube, nach heute sieht man auch, für die Nationalmannschaft fehlt auch noch ein gutes Stück. Ich habe noch nicht eine Saison Bundesliga gespielt, und dann wird man direkt mit der Nationalmannschaft in Verbindung gebracht. Ich glaube, das ist ein bisschen zu früh."

Immerhin hat Nagelsmann aus dem undefinierten Kader, den er übernommen hat, die richtigen Schlüsse gezogen

Ist Jan-Niklas Beste also der erste Spieler in der DFB-Historie, der eine Einladung von einem Bundestrainer erhält und diese Einladung mit einem Och-nö-lass-mal zurückweist?

Soweit sich die Dinge rekonstruieren lassen, hat Beste vor geraumer Zeit wohl tatsächlich ein Signal empfangen, wonach Nagelsmann ihn mit Sympathie beobachte; eine explizite Nominierung hat der Spieler daraus offenkundig noch nicht abgeleitet. Unabhängig von dieser Personalie passen all die Äußerungen zu einer kuriosen Nominierungspraxis, deren Hin & Her und Kreuz & Quer vom Bundestrainer vermutlich nicht beabsichtigt, aber doch angestoßen wurde. Seit Nagelsmann vor Weihnachten im ZDF mit dem Sportstudio-Moderator Jochen Breyer vergnügt alle möglichen Personalien durchdeklinierte und das große Comeback von Toni Kroos nebenher in einer kleinen Schnellfragerunde andeutete, ist aus der EM-Kaderplanung ein nahezu öffentlicher Prozess geworden.

Toni Kroos verrät seine Rückkehr im eigenen Podcast, der Stuttgarter Deniz Undav darf nach einem Bundesligaspiel offiziell von Nagelsmanns Anruf berichten, und der Bundestrainer hantiert auf öffentlicher Bühne mit Schlagwörtern wie "Worker" und "Verteidigungsmonster" und Namen wie Groß, Andrich oder Prömel. Was früher ein leiser, auf einem geheimen Notizbuch der Bundestrainer basierender Vorgang war, wirkt nun wie die allmähliche Verfertigung eines Aufgebots beim Reden.

Immerhin hat Nagelmann trotz dieses fröhlichen Namenratens offenbar die richtigen Schlüsse gezogen aus dem undefinierten Kader, den er übernommen hat. Er wird alles aufs EM-Turnier setzen und weniger nach vergangenen Verdiensten und künftigen Perspektiven, sondern eher nach aktueller Form nominieren. Am Donnerstag gibt Nagelsmann sein Aufgebot bekannt, und am Samstag, beim Heimspiel gegen Mönchengladbach, wird Jan-Niklas Beste dann wahrheitsgemäß Bericht erstatten.