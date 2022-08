Bundesliga-Start:Bayern mit Neuer und Respekt vor Götze

Der FC Bayern rechnet zum Bundesliga-Auftakt bei Eintracht Frankfurt mit einem Einsatz von Nationaltorhüter Manuel Neuer. "Die Prognose ist ganz gut. Ihm geht's besser. Wenn die Entwicklung so weitergeht, kann er morgen spielen", sagte Trainer Julian Nagelsmann vor der Partie bei dem hessischen Europa-League-Sieger am Freitagabend (20.30 Uhr/Liveticker SZ.de).

Das Abschlusstraining am Donnerstag hatte Neuer wegen einer Magen-Darm-Verstimmung ebenso verpasst wie die Einheiten am Vortag. Bis Freitagmorgen sollte der Welttorhüter des Jahres 2020 vom Rest der Mannschaft noch isoliert werden. "Dass wir auch noch bisschen eine Vorsichtsmaßnahme haben. Grundsätzlich ist er laut Arzt nicht mehr ansteckend, aber es gibt immer ein kleines Restrisiko", sagte Nagelsmann.

Gute Nachrichten gab es auch für Neuzugang Mathys Tel (17). Der Teenager, der den Supercup gegen Leipzig noch verpasst hatte, hat inzwischen die Spielerlaubnis der Uefa bekommen. Hintergrund ist, dass bei Wechseln von noch nicht volljährigen Spielern innerhalb Europas die Uefa den Transfer absegnen muss.

Gute Nachrichten für die Bayern wegen Mathys Tel

"Er macht einen guten Eindruck. Er ist ein Top-Talent, das sich im Training viel zutraut", lobte Nagelsmann den Neuzugang. Verzichten müssen die Münchner nach Verletzungen auf Leon Goretzka und Eric Maxim Choupo-Moting. Kingsley Coman fehlt nach seiner Rotsperre aus der vergangenen Saison ebenfalls.

Definitiv dabei sein wird in dieser Partie aber Mario Götze - von ihm schwärmte der Bayern-Coach regelrecht. Der Rio-Weltmeister und Ex-Münchner sei ein "sehr guter Transfer" für den Europa-League-Sieger aus Frankfurt, der "der Bundesliga gut tut", so Nagelsmann. Der 35-Jährige bezeichnete Götze als "sehr intelligenten, netten Mann", der zudem ein "herausragender Fußballer" sei.

"Für unser Spiel ist das jetzt nicht überragend, weil er einfach gut ist", scherzte Nagelsmann und ergänzte augenzwinkernd: "Ich wünsche ihm, dass er gut spielt, aber nicht überragend." Götze war im Sommer nach zwei Jahren bei der PSV Eindhoven in der niederländischen Eredivisie zurück in die Bundesliga gewechselt. Zuletzt überzeugte er beim DFB-Pokal-Auftakt der Eintracht gegen den Zweitliga-Aufsteiger 1. FC Magdeburg (4:0) mit einer guten Leistung.

Und schließlich bezog Nagelsmann noch zu einer Äußerung von Eintracht Frankfurts Präsident Peter Fischer über Sadio Mané Stellung. "Ich kenne den Kontext nicht. Wenn's witzig war, ist doch alles ok. Er darf das gerne sagen", sagte der FCB-Coach. "Ich glaube nicht, dass das Sadio völlig aus der Bahn wirft. Vielleicht wollte er uns auch einfach noch mal motivieren", witzelte Nagelsmann weiter.

Fischer hatte zuvor in einem Interview von RTL/ntv mit seiner Aussage "Who the fuck is Mané?" für etwas Aufregung gesorgt - wenig später seinen Spruch allerdings relativiert. "Jeder weiß, dass ich eine große Leidenschaft auch für den FC Liverpool habe. Aus Spaß habe ich deswegen auf englisch gesagt 'Wer zum Teufel ist Mané'", erklärte der Frankfurter Vereinschef der Abendzeitung. Der Münchner Neuzugang vom FC Liverpool sei "ein verdammt guter Stürmer, ein Gewinn für die Bundesliga", betonte Fischer. In dem ursprünglich verbreiteten Interview fühlte er sich verkürzt wiedergegeben.