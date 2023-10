Joe Scally hat den FSV Mainz 05 um den ersten Saisonsieg in der Fußball-Bundesliga gebracht. Der US-Amerikaner rettete Borussia Mönchengladbach am Freitagabend mit dem Treffer in der 88. Minute das 2:2 (1:1), gleichzeitig verlängerte damit die Mainzer Negativserie von saisonübergreifend zwölf Spielen ohne Sieg. Immerhin konnten die Mainzer mit dem ersten Auswärtspunkt zunächst den letzten Tabellenplatz verlassen.