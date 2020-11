Bundesliga:Max Kruse jagt den Elfmeter-Rekord

15 von 15 Elfmetern hat der Stürmer jetzt in der Bundesliga verwandelt - ohne jeden Fehlschuss. Einer fehlt noch.

Von Carsten Scheele

Wer kennt noch Hans-Joachim Abel? Es dürfte eine Altersfrage sein, wer im neuen Jahrtausend geboren ist und nicht gerade aus Herne, Bochum oder Gelsenkirchen stammt, wird bei dieser Frage vermutlich den Kopf schütteln müssen. Wer aber in den Siebzigern und Achtzigern den Fußball verfolgt hat, dürfte empört mit dem Fuß aufstampfen: Abel, klar, guter Stürmer, sehr gute Quote. Fast ausschließlich bei Ruhrgebietsklubs unter Vertrag. Publikumsliebling. Bochumer Rekordschütze in der Bundesliga. Und ein herausragender Strafstoßverwerter.

Sein Bestwert, 16 verwandelte Bundesliga-Elfmeter in Serie ohne Fehlschuss, hat bis heute Bestand. Einmal war es sehr knapp, als Toni Polster für den 1. FC Köln bereits 15 Elfmeter verwandelt hatte, dann zum 16. antrat - und scheiterte. Übrigens an Uwe Gospodarek, dem damaligen Bochumer Torwart, von Abels langjährigem Verein also. Eine schöne Geschichte.

Sieben für Gladbach, sieben für Werder, einer für Union

Jetzt wackelt der Rekord wieder, seit Max Kruse am Montagabend ebenfalls Elfmeter Nummer 15 verwandelt hat. Kruse hat sich über all die Jahre einen Ruf als den Freuden des Lebens nicht abgeneigter Stürmer erarbeitet; kürzlich hat er mal wieder für Aufsehen gesorgt, als er sich trotz steigender Coronazahlen mit Fans in einer Berliner Shisha-Bar zum Kartenspielen verabredet hat (und dabei die ein oder andere Abstandsregel missachtet hat). Dass er vom Elfmeterpunkt nie versagt, ist da etwas aus dem Blickfeld geraten. Es gibt zwar Spieler, die weitaus öfter getroffen haben als Kruse - aber eben nicht mit perfekter Quote, ohne Fehlschuss. Sieben für Gladbach, sieben für Werder Bremen, jetzt einer für Union. Einer fehlt noch.

Beim Auswärtssieg von Union Berlin bei 1899 Hoffenheim (3:1) hat Kruse es wieder getan: Zackiger Anlauf, abrupt abgestoppt, dann mit den Ball mit links locker ins rechte Eck geschoben. "Er hat einfach eine brutale Erfahrung", sagte sein Mitspieler Sebastian Griesbeck über Kruse. Man darf dem Stürmer glauben, dass ihm Statistiken normalerweise nicht so wichtig sind. Von dieser hat Kruse aber doch gehört. "Jetzt weiß ich noch mehr, dass ich den nächsten Elfer auch machen muss", sagte Kruse bei DAZN: "Ich will die Elfmeter schießen, ich will sie reinmachen - und solange das gut klappt, bin ich wahrscheinlich auch der, der als nächstes schießt."

Bochum spielt jetzt in der zweiten Liga, Gospodarek ist Torwarttrainer beim VfB Stuttgart. Sie können Hans-Joachim Abel nicht mehr helfen.