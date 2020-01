Nach der im Fußball bisher üblichen Zeitrechnung befinden sich Mario Götze und André Schürrle in den besten Jahrgängen ihrer sportlichen Karriere. Der eine ist am 3. Juni 1992 in Memmingen im Allgäu geboren, der andere am 6. November 1990 in Ludwigshafen. Aus der Geschichte des Fußballs geht hervor, dass in dem Alter, in dem sich Götze und Schürrle befinden, Karrieren gekrönt werden, aber das ist in ihrem Fall aus verschiedenen Gründen kaum noch möglich. Sie haben die Krönungsfeiern ihrer Laufbahn schon vor fünfeinhalb Jahren erfahren, als sie in der Nacht von Rio nicht nur Weltmeister wurden, sondern sich auch als Autoren des Siegtores verewigten. Flanke Schürrle, Treffer Götze, 1:0 in der Verlängerung - dieser Moment an der heiligen Stätte Maracanã ist im Prinzip nicht zu überbieten.