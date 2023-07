Beim FC Bayern ohne Perspektive, in Dortmund bald mit einer Schlüsselrolle? Marcel Sabitzer schließt sich der Borussia an - und will dort "etwas Besonderes" feiern.

Borussia Dortmund hat sich wie erwartet mit Marcel Sabitzer von Bayern München verstärkt. Das teilte der BVB am Montagabend mit. Der österreichische Nationalspieler unterschrieb bei den Westfalen einen Vertrag bis 2027. Medienberichten zufolge soll die Borussia dem Titelrivalen rund 15 Millionen Euro Ablöse überweisen.

"Marcel ist ein erfahrener Spieler, der seit Jahren auf internationalem Topniveau spielt", kommentierte Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl: "Er entspricht exakt dem Profil, das wir gesucht haben: ein zentraler Mittelfeldspieler, der uns als Box-to-Box-Akteur sowohl defensiv als auch offensiv verstärken wird. Marcel ist physisch stark und strahlt zudem eine Menge Torgefahr aus."

Nach Bellinghams Abgang soll Sabitzer im Mittelfeld eine wichtige Rolle einnehmen

Der 29-Jährige hatte beim FC Bayern trotz eines Vertrags bis 2025 keine Perspektive mehr. Seit seinem Wechsel im August 2021 von RB Leipzig absolvierte Sabitzer 54 Pflichtspiele für die Münchner, die meisten davon als Einwechselspieler. In der vergangenen Rückrunde war er an Manchester United ausgeliehen, Englands Rekordmeister sah jedoch von einer festen Verpflichtung ab. Nach den Abgängen im Mittelfeld von Jude Bellingham (Real Madrid), Raphael Guerreiro (FC Bayern) und Mo Dahoud (Brighton & Hove Albion) dürfte Sabitzer eine wichtige Rolle in der Zentrale von Dortmunds Trainer Edin Terzic einnehmen.

Bei der Borussia trifft er in Abwehrmann Niklas Süle auch auf ein bekanntes Gesicht aus Bayern-Tagen. "Ich kann es kaum erwarten, endlich zur Mannschaft zu stoßen und das BVB-Trikot tragen zu dürfen", sagte Sabitzer, der am Dienstag zu einer Testspielreise der Dortmunder in den USA nachreisen wird: "Ich möchte meinen Teil dazu beitragen, dass der BVB seine Ziele erreicht und möglichst bald allen Grund dazu hat, mit seinen Fans wieder etwas Besonderes zu feiern."