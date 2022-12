Für Nationaltorhüter Manuel Neuer ist die Saison vorzeitig beendet. Der Kapitän des deutschen Fußball-Rekordmeisters Bayern München hat sich beim Skitourengehen einen Unterschenkelbruch zugezogen und wurde bereits operiert. "Vielen Dank an das Ärzte-Team! Es schmerzt allerdings, dass die aktuelle Saison für mich beendet ist", schrieb der 36-Jährige bei Instagram.

"Die Nachricht von Manuels Verletzung hat uns alle schockiert. Wir werden ihm zur Seite stehen und ihn auf seinem Weg zu seinem Comeback begleiten. Er wird auch diese schwere Verletzung meistern und so stark wie zuvor auf den Platz zurückkehren", sagte Bayerns Vorstandsvorsitzender und Ex-Nationaltorwart Oliver Kahn.

Sportvorstand Hasan Salihamidzic ergänzte: "Dass Manuel so einen Unfall hatte, ist fürchterlich, und natürlich sind alle unsere Gedanken bei ihm." Er habe am Freitag und Samstag "mit ihm gesprochen, die OP verlief bestmöglich. Manuel wird jede Unterstützung erhalten. Er ist eine starke Persönlichkeit und wird zurückkommen. Ich wünsche ihm alles Gute, er kann sich auf den FC Bayern verlassen", so der Sportvorstand.

Neuer war mit der DFB-Auswahl bei der WM in Katar bereits in der Vorrunde gescheitert. Vor dem Turnier fiel er aufgrund einer Schulterverletzung einige Wochen aus. Bei den Bayern wird er nun durch Sven Ulreich (34) ersetzt. Bayern-Star Neuer steht damit auch in den Champions-League-Schlagerspielen gegen Paris Saint-Germain nicht zur Verfügung.