Der FC Liverpool bleibt nach der Abschiedsankündigung von Trainer Jürgen Klopp in der Erfolgsspur. Die Reds bezwangen am Mittwochabend in der Premier League den FC Chelsea hochverdient mit 4:1 (2:0) und festigten damit ihre Tabellenführung. Drei Tage nach dem Einzug ins FA-Cup-Achtelfinale gewann die Mannschaft in Anfield dank der Tore von Diogo Jota (23. Minute), Conor Bradley (39.), Dominik Szoboszlai (65.) und Luis Diaz (79.).