Man darf finden, dass Robert Lewandowski den Ballon d'Or verdient gehabt hätte - mehr noch als Lionel Messi. Aber es hilft bei der Beurteilung, wenn man diese Wahl als das nimmt, was sie ist.

Kommentar von Christof Kneer

Schon am späten Montagabend blitzten auf der ganzen Welt die ersten Pushmeldungen auf. Skandal! Eklat bei der Wahl zum Weltfußballer! Enorme Mengen an Menschen dürften in fiebriger Spannung ihre Handtelefone geöffnet haben: War ein Spieler wegen Dopings aufgeflogen? War ein Weltstar mit gefälschtem Impfpass angereist? Hatte ein Whistleblower verraten, dass das Emirat Katar die Wahl manipuliert hat? Nein, es war schlimmer. Lionel Messi hatte die Wahl gewonnen. Und Robert Lewandowski nicht.