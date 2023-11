Beim Freiburger 1:1 gegen Darmstadt gab es auf Seiten der Gastgeber ein veritables Nachwuchsproblem zu beobachten. Eine Stunde vor Anpfiff sah man ein etwa sechsjähriges Kind mit Pappschild, auf dem "Stehplatztickets à 35 Euro" angeboten wurden - stolz beobachtet vom Vater, der seinen Sohn offenbar schon mal auf die wirklich wichtigen Dinge im Leben vorbereiten wollte. Ob die mutmaßlichen Kunden des minderjährigen Schwarzhändlers glücklich mit ihrem Kauf zum doppelten Kurs waren, ist fraglich. Zu zäh verlief der Vortrag der Freiburger, die sich am Ende auch nicht beschwerten über dieses 1:1, das ihnen weit weniger hilft als den Darmstädtern, die jeden in der Fremde erzielten Punkt bei einer nominell besser besetzten Mannschaft ausgelassen feiern - und dazu in dieser Saison genau 17 Mal die Gelegenheit haben.