Hertha BSC bleibt in der Fußball-Bundesliga ein gern gesehener Gast: Nach zuletzt zwei Heimsiegen kassierten die Berliner durch das 1:4 (0:2) bei Bayer Leverkusen die siebte Auswärts-Niederlage in Folge. Rang 14 ist für das Team von Trainer Sandro Schwarz trügerisch, da die Hertha nur einen Punkt Vorsprung auf den Tabellenletzten VfL Bochum hat - und die beiden hinter ihr platzierten Teams auch noch eine bessere Tordifferenz aufweisen. Leverkusen hingegen zeigte eindrucksvoll, dass es den Kampf um Europa trotz des verkorksten ersten Saisondrittels noch nicht abgehakt hat.

Stürmer Sardar Azmoun (12.), der beim 1:1 in Freiburg in der Vorwoche sein erlösendes erstes Saisontor erzielt hatte, brachte das Team von Trainer Xabi Alonso in Führung. Jeremie Frimpong, der das 1:0 vorbereitet hatte, legte schnell nach (21.). Seine Auswechslung nach einer halben Stunde (Muskelverletzung) war der Wermutstropfen beim Bayer-Sieg, den Moussa Diaby (60.) und der eingewechselte Amine Adli (73.) endgültig sicherten. Herthas Anschlusstreffer durch das zehnte Saisontor von Dodi Lukebakio (67., Foulelfmeter) sorgte nicht mehr für eine Wende.

Bayer war vom Beginn an aktiv und wurde dafür belohnt. Wieder einmal war es das Hochgeschwindigkeits-Duo auf der rechten Seite, das den Sieg einleitete. Zunächst bediente Diaby Frimpong, dessen Ablage nutzte Azmoun aus sechs Metern. Die Hertha hätte beinahe schnell zurückgeschlagen, als Marco Richter den Ball nach einer starken Seitenverlagerung von Suat Serdar am Pfosten vorbeischlenzte (14.). Doch bis auf diesen Aufreger hatte Bayer alles im Griff. Azmouns schnellen Doppelpack verhinderte Hertha-Keeper Oliver Christensen mit einem Reflex (17.); dann schalteten Frimpong und Diaby wieder den Turbo ein: Diaby ließ Filip Uremovic stehen, legte auf seinen kongenialen Partner zurück, der aus zehn Metern traf. Richter, als Absicherung vor der Linie, stolperte mit dem Ball ins Tor.

Die zweite Halbzeit begann mit Verspätung, da im Leverkusener Tornetz ein Loch geflickt werden musste. Doch das Geschehen spielte sich dann weiter meist vor dem anderen Tor ab. Gegen Diaby (55.) und Piero Hincapié (60.) hielt Christensen gut. Chancenlos war er gegen Diaby nach tollem Pass des immer stärker werdenden Florian Wirtz. Ein Foul des eingewechselten Timothy Fosu-Mensah gegen Hertha-Kapitän Marvin Plattenhardt schenkte der Hertha einen Hoffnungsschimmer durch Lukebakios Elfmeter-Tor, mehr nicht.