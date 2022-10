0:2 in Leipzig:Auch mit Xabi Alonso tritt Leverkusen auf der Stelle

Von Javier Cáceres, Leipzig

Eleganz hat man, oder man hat sie nicht. Wer sie zum Beispiel hat: Xabi Alonso, der nun Trainer bei Bayer Leverkusen ist und sich am Samstagabend nicht länger aufhalten wollte mit der Frage, ob der Schiedsrichter Sven Jablonski die entscheidende Figur bei der 0:2-Niederlage seiner Mannschaft bei RB Leipzig gewesen war.

"Es ist jetzt nicht der Moment, zu weinen", sagte er, nachdem er nach der Szene gefragt worden war, die Leipzigs Führung den Weg gebahnt hatte, und die er in seiner ersten Analyse mit Bedacht unterschlagen hatte. Drei Mal hatte er sie sich angesehen, und die "großen Zweifel", ob sie richtig gewesen war, gingen nicht mehr fort. Das kontrastierte prächtig mit der Reaktion von Leverkusens Klubchef Fernando Carro, der nach Schlusspfiff in die Katakomben heruntergestürzt war und nach eigenem Bekunden den Referee zur Rede gestellt hatte, weil das doch kein Foul gewesen sei. "Leck mich in dä Täsch", fluchte Carro.

Objektiv betrachtet bestand jeder Anlass, mit dem Schiedsrichter zu hadern. Dem Kopfball-Führungstreffer durch Christopher Nkunku war eine präzise Freistoßflanke von Dominik Szoboszlai vorangegangen (32.), und diese hatte es nur gegeben, weil Jablonski eine Fehlentscheidung getroffen hatte, die das bis dahin ausgeglichene und aufreibend dröge Spiel kippen ließ. Verteidiger Piero Hincapié hatte eindeutig den Ball gespielt, als Szoboszlai zu Boden ging; dass Jablonski auch noch die gelbe Karte zückte, setzte dem Ganzen noch ein recht absurdes Krönchen auf. "Bei aller Liebe ...", sagte Mittelfeldspieler Robert Andrich. "Natürlich war das ein wichtiger Standard", erklärte auch Alonso. "Aber es war nicht nur der Schiri ...", fügte er hinzu.

Seit sechs Spielen ist Alonso, 40, bei Leverkusen im Amt, dem furiosen 4:0-Auftaktsieg gegen den FC Schalke 04 folgten nunmehr fünf Partien ohne Sieg. Das wettbewerbsübergreifende Torverhältnis lautet 9:14. Jedoch: Die Frage, wie die Pleite in Leipzig einzuordnen ist, lässt sich so einfach nicht beantworten. Dass Leverkusen geistig erschöpft wirkte, hatte seinen Grund wohl auch darin, dass man den Stress aus Champions-League-Partie bei Atlético Madrid vom Mittwoch (2:2) noch nicht völlig verarbeitet hatte.

Manches erinnert an die Zeit unter Alonsos Vorgänger Seoane

Es klinge blöd, nach einem 0:2 derlei zu behaupten, druckste Alonso, aber sein Team sei im Grunde im Spiel gewesen, bis Timo Werner das 2:0 erzielte (83.). Es gebe Vieles, was in die richtige Richtung weise, sagte Alonso: "Ich habe das Gefühl, dass in der Kabine alle zusammenhalten und bereit sind zu kämpfen." Diesen Eindruck teilte er mit Andrich und auch mit Sportdirektor Simon Rolfes. Aber es gibt auch Einiges, was in die Zeit unter Alonso-Vorgänger Seoane verweist.

Dass Leipzigs dritter Torwart Orjan Nyland sich bei seinem Debüt für RB nicht weiter zu strecken brauchte, lag auch daran, dass Leverkusen im letzten Spielfelddrittel "nicht aggressiv genug" war, wie Alonso sagte. Dies war eine sehr höfliche Umschreibung für die Nichtexistenz von gefährlichen Angriffsszenen vor allem in der ersten Halbzeit. Eine Änderung trat erst ein, als Xabi Alonso drei Wechsel vornahm und Exequiel Palacios, Mitchel Bakker und Patrik Schick für Nadiem Amiri, Daley Sinkgraven und Adam Hlozek brachte.

"Das müssen wir ansprechen. Egal, in was für einer Krise du bist, du musst vorne Chancen kreieren. Das fängt hinten an, in der Spieleröffnung, dass wir da bessere Lösungen finden. Am Anfang muss die Bereitschaft stimmen und die mannschaftliche Geschlossenheit, und da sehe ich aktuell Positives", sagte Andrich. Man spiele "viel kontrollierter, mehr als Einheit, fußballerisch besser, intensiver". Nur halt nicht erfolgreich.

Immerhin: Andrichs Einlassungen lassen ahnen, dass man in Leverkusen zumindest weiß, wo man steht. Am Samstag war das Tabellenplatz 16. "Wir wissen, dass die Konstellation brutal gefährlich ist. Wir sind im Abstiegskampf", erklärte Andrich und folgerte: "Wir müssen uns mit dreckigen Punkten, mit dreckigen Siegen Selbstvertrauen erarbeiten." Eine erste Gelegenheit dazu bietet sich am Dienstag, beim letzten Gruppenspiel der Champions League gegen den bereits fürs Achtelfinale qualifizierten Club Brügge. Leverkusen ist schon ausgeschieden, aber "für das Prestige, die Motivation, das Selbstvertrauen" wäre es wichtig, die Europa League zu erreichen. Doch das hat Leverkusen als Tabellenletzter der Gruppe B nicht in der eigenen Hand.