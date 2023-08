Ein Mann, zehn Disziplinen: Der in Görlitz geborene Leo Neugebauer, hier beim Speerwurf in Budapest.

Zehnkämpfer und College-Student Leo Neugebauer demonstriert mit seinem fünften Platz in Budapest, dass in der Leichtathletik viele Wege zum Erfolg führen - auch abseits der steilen Förderleiter in Deutschland.

Von Johannes Knuth, Budapest

Jeder Leichtathlet hat seine eigene Art, Körper und Kopf aufzuheizen für den großen Tag. Die Diskuswerferin Sandra Perkovic brüllt im Stadion in die Stille des Warteraums hinein, auch, um in den Köpfen der Konkurrenz einen Samen des Respekts zu pflanzen. Andere führen lange Selbstgespräche (Dreispringerin Yulimar Rojas), animieren das Publikum wie ein Orchesterdirigent (Hochspringer Gianmarco Tamberi) - und wieder andere machen es wie der 23 Jahre alte Zehnkämpfer Leo Neugebauer.

In Budapest jubelte Neugebauer seinem Fanklub zu, da war er noch gar nicht auf die Stabhochsprungmatte geplumpst. Er federte über die Bahn zum Wummern der Musik, mit der die Regie dem Publikum offenbar die Nachtklubs in der Nähe des Stadions schmackhaft machen wollte. Er schoss noch im Stadion Erinnerungsfotos mit Fans, statt wie Thomas Müller ein Telefongespräch mit dem Reisepass zu simulieren. Diese lockere Art sei nicht aufgesetzt, sie sei gar Teil des Konzepts, sagte Neugebauer: "Ich versuche, immer ich selbst zu sein, Spaß zu haben", dann werde es auch ein spaßiger Zehnkampf.

Ohne diese Haltung, sagte Neugebauer, hätte er auch kaum so rasch jenes Tal durchschritten, das sich plötzlich vor ihm erstreckte nach dem ersten Tag, 4640 Punkten und der Halbzeitführung im WM-Zehnkampf. Am Morgen darauf waren die Beine noch schwer, seine Gedanken schon an mögliche Medaillengewinne gekettet. Prompt trat er in die ersten Hürden, warf den Diskus fast acht Meter kürzer als zuletzt - und verlor rund 200 Punkte, die ihn letztlich trennten von Pierce Lepage (8909), Damian Warner (8804), beide aus Kanada, und Lindon Victor aus Grenada (8756). Mit 8645 Zählern und Rang fünf beim ersten Großevent, in das er als Mitfavorit gezogen war nach dem deutschen Rekord vom Juni (8836), war er aber "nicht unzufrieden". Und nebenbei hatte er auch noch mal ein Plädoyer gehalten für das System der tausend Königswege in seinem Sport.

"Ich wusste schon, dass die kein Fan von meinem Schritt waren"

Neugebauer ist nicht den Weg der anderen Fünftplatzierten gegangen, die dem Deutschen Leichtathletik-Verband (DLV) bis zum vorletzten Tag in Budapest die besten Erträge in die ernüchternde Bilanz trugen. Er hat nicht, wie Geher Christopher Linke, das Abitur ausgelassen, um sich mit 16 Jahren Richtung Weltspitze aufzumachen, er ist auch nicht mit einem Informatikstudium im Kreuz den Weltbesten Sprung für Sprung nähergekommen wie Tobias Potye. Er wuchs vor den Toren Stuttgarts auf, und mit 19, frisch prämiert mit Bronze bei der U18-WM, beschloss er, dass seine Zukunft nicht in den etablierten Verbandszentren liegen wird, sondern am US-College in Austin.

Man kann vermutlich einen ganzen Hörsaal füllen mit Athleten, denen hierzulande erzählt wurde, wie schlimm in Amerika die Athleten verpulvert werden; weil der Erfolg in Wettstreiten mit anderen Unis über das Wohl des Einzelnen rücke; die Saison bedingt kompatibel sei mit dem Profikalender. Nicht nur Neugebauer ("Ich wusste schon, dass die kein Fan von meinem Schritt waren") ist das eine Spur zu undifferenziert. Sein College-Trainer Jim Garnham erzählte in Budapest, dass er das Potenzial schon erkannt habe, als Neugebauer vor drei Jahren in Texas eintraf, mit einer Bestleistung von knapp 8000 Punkten. Aber man habe Jahr für Jahr auch gelernt, Training und Wettkämpfe zu dosieren: "Je vorsichtiger wir sind, desto besser kommen wir voran."

Es ist kein selbstloser Service, den sie ihren Studentenathleten in den USA bieten. Vor allem die Football- und Basketballspiele werden millionenschwer vermarktet, als Unterbau der Profiligen. So kommt allein in Texas ein Sport-Budget von rund 200 Millionen Euro zusammen - pro Jahr; ein einstelliger Millionenbetrag fließt an die rund 80 Leichtathleten der Uni. Die Bedingungen seien "eigentlich schon fast besser" als jedes Profitum, sagte Neugebauer zuletzt: Hörsaal, Kraftraum, Stadion, Massageliegen, akademische Betreuer, alles in einem Radius von wenigen Gehminuten. Nach einer vollen Saison dort habe sich sein Körper "noch nie so gut angefühlt". Auch Budapest ging er "top vorbereitet" an - auch da stach er heraus in einem verletzungsgeplagten deutschen Team. Allein bei den Mehrkämpfern verabschiedeten sich in Budapest Carolin Schäfer (Knieprobleme) und Doha-Weltmeister Niklas Kaul (Fußverletzung) in den Krankenstand.

Schwer vorstellbar, dass Neugebauer so rasch in die Weltspitze geschossen wäre, hätte er sich in Deutschland die Unterstützung auf der steilen Förderleiter verdienen müssen. Der Umzug in die USA, betonte er zugleich, sei längst nicht für jedes Gemüt geeignet: "Es gibt so viele Beispiele, bei denen es nicht funktioniert hat." Dass bei ihm alles so zusammengeflossen sei, komme "fast einem Lotteriegewinn gleich". Er verstehe auch, wenn der DLV die Athleten in Deutschland ausbilden wolle, hatte er zuletzt gesagt, "aber ich glaube, sie sollten schon offen sein für Mittel, die Deutschland nicht bietet".

Immer mehr Nationen entdecken die US-Colleges als Ausbildungsstätte

Der neue Sportdirektor Jörg Bügner behauptete in Budapest, dass man amerikainteressierte Athleten längst schon umfassend über Chancen und Risiken aufkläre, vor allem in Person von Nachwuchsbundestrainer Dietmar Chounard - eine These, für die sich vermutlich rasch Gegenmeinungen organisieren ließen. Bügner räumte zugleich ein, dass der Verband den "Blickwinkel ändern" müsse, damit jeder Athlet den für ihn besten Pfad zum Erfolg finde.

Andere sind da offenbar etwas weiter. Neugebauers Trainer ist aufgefallen, dass immer mehr Nationen die US-Colleges als Ausbildungsstätte entdecket haben. (In Budapest schickte Texas neben Neugebauer sechs weitere internationale Athleten ins Rennen, von Barbados bis Sankt Lucia.) Wobei zur ganzen Geschichte schon auch gehört, dass die Dopingtests des College-Dachverbands NCAA bessere Intelligenztest sind, mit Urinproben, die den Sportdirektoren der Unis zum Teil angekündigt werden - was man den Athleten freilich nicht anlasten kann. Man kontrolliere die Topathleten der Colleges zwar selbst, unangekündigt und außerhalb des Wettkampfs, sagten die Dopingfahnder des Weltverbands in Budapest. Was tiefere Kooperationen betreffe, sei die NCAA aber recht "widerspenstig".

Es wird spannend sein zu sehen, wie Neugebauer nach den Paris-Spielen diesen Übergang meistert: vom Wirtschaftsstudenten zum Einzelunternehmer im Profigeschäft. Das Fundament ist gewaltig, das zeigten in Budapest allein 8,00 Meter im Weitsprung und 17,04 Meter mit der Kugel, das Potenzial bei der Technik ebenso. Er verlasse Budapest jedenfalls "noch klüger und weiser", sagte Neugebauer. Und, klar, mit einem Lächeln.