Leipzigs Rekord-Einkauf Openda:Herausragende Eigenschaft: "Speed!"

Von Javier Cáceres, Berlin

RB Leipzig zahlt mehr als 40 Millionen Euro für den belgischen Stürmer Lois Openda vom RC Lens und leistet sich also den - vorerst - teuersten Transfer des jetzigen Transfersommers. "Das ist ein stolzer Preis!", sagt Belgiens U21-Trainer Jacky Mathijssen, und stößt ein Lachen, in dem Verblüffung mitzuschwingen scheint, ins Telefon. Aber wer weiß, fügt Mathijssen hinzu, "vielleicht macht sich die Investition bezahlt?" Er würde es sich wünschen, das sei doch klar. Allein schon deshalb, weil er Openda in Sympathie verbunden ist, seit er ihn fast drei Jahre lang durch die U21-Nationalmannschaft der "Roten Teufel" begleitete. Und weil RB Leipzig in seinen Augen ein Klub sei, "der sich etwas bei seinen Transfers denkt".

Diese Bemerkung lässt Mathijssen im Gespräch mit der SZ nicht nur so fallen, sondern weil er sich daran erinnert, dass dies auch Openda selbst gesagt habe. Vor Monaten schon, als sich der Stürmer, längst zum mittlerweile achtmaligen A-Nationalspieler mutiert, noch nicht endgültig schlüssig war, ob er die Offerte von RB Leipzig annehmen sollte. Am Donnerstag wurde Vollzug gemeldet, er bekommt einen Fünfjahresvertrag. Die Zeitung L'Équipe berichtete von einer Ablöse in Höhe von 43 Millionen Euro plus sechs Millionen Euro in Form von erfolgsabhängigen Prämien. In Leipzig hieß es, das Volumen des Transfers werde inklusive Prämien oberhalb der 40-Millionen-Euro-Grenze, aber unter den von L'Équipe genannten 49 Millionen Euro liegen. Man sei damit "in unserem geplanten Rahmen geblieben, und wenn darüber hinaus erfolgsabhängige Boni eintreten, bedeutet dies vor allem, dass wir gemeinsam mit dem Spieler sportliche Erfolge feiern konnten", teilte RB-Manager Max Eberl mit. Er nannte Openda "unseren absoluten Wunschspieler im Sturm".

Openda wurde in Arnheim vom heutigen Bochum-Trainer Thomas Letsch trainiert

So oder so: "Lois ist enorm schnell und nicht leicht zu verteidigen. Und was für einen Stürmer ja auch nicht ganz unwichtig ist: Er schießt Tore", sagt Belgiens A-Nationaltrainer Domenico Tedesco, der im vergangenen Jahr selbst noch bei RB angestellt war. Mathijssen berichtet, dass sich Bayern-Herausforderer Leipzig einen beidfüßigen Stürmer gesichert habe, der "eine ganz spezifische Eigenheit" habe, die Leipzigs Spiel entgegenkomme: "Speed!" Openda sei "ein reaktionsschneller Stürmer, der mit einem sehr guten ersten Ballkontakt ausgestattet" sei. Davon zeugen auch die 21 Tore, die Openda in der abgelaufenen Saison für Lens erzielte - trotz einer zweimonatigen Durststrecke, die sich von Mitte Januar bis Mitte März erstreckte. "Seine Entwicklung in Lens war schon beeindruckend. Es ist nicht einfach, 21 Tore in der Ligue 1 zu erzielen", sekundiert Tedesco. "Mit seinen Treffern hatte er großen Anteil daran, dass sich Lens für die Champions League qualifiziert hat." Der Racing Club wurde Meisterschafts-Zweiter, einen Zähler hinter den Filous von Paris Saint-Germain und elf Punkte vor dem Tabellendritten Olympique Marseille.

Eine derart erfolgreiche Saison hatte er bei seinen vorherigen Profi-Stationen nicht hingelegt - weder beim Club Brügge, wo er von 2018 bis 2020 auf fünf Tore in 35 Pflichtspielen kam, noch bei Vitesse Arnheim (2020 bis 2022), wo er unter dem heutigen Bochumer Trainer Thomas Letsch in 88 Spielen immerhin 37 Treffer bejubelte.

Vor diesem Hintergrund verwundert nicht, dass es Stimmen gab, die Openda rieten, noch ein Jahr in Lens auszuharren, sich zu bestätigen. Vor gut einem Monat wischte er derlei Bedenken beiseite. In Leipzig könne er "wachsen", argumentierte Openda in einem Interview mit L'Équipe. "Ich finde, dass dies ein guter Moment sein kann, um mich auf noch höherem Niveau zu zeigen. Und wenn ich mich bereit fühle, muss ich das machen, darf ich auf niemanden hören außer auf mich selbst."

"Wenn er einschlägt, war er günstig, wenn nicht, dann war er teuer", sagt der erste Millioneneinkauf der Bundesliga - der Belgier Van Gool

Die Frage wird allerdings auch sein, wie Openda mit dem doppelten Druck klarkommt, dem er nun ausgesetzt sein wird. Einerseits ist er, obschon er ein nicht so barocker Spielertyp ist, der designierte Nachfolger von Christopher Nkunku, der zum FC Chelsea abwanderte und in Leipzig der bestimmende Spieler der letzten beiden Spielzeiten war. Andererseits muss Openda die Erwartungshaltung rechtfertigen, die mit dem Preis einhergeht. Nie zuvor hatte Leipzig für einen Spieler so viel Geld hinterlegen müssen, bisheriger Rekord-Einkauf war Naby Keita, der 2016 für 30 Millionen Euro bei RB Salzburg abgelöst wurde.

"Ich kenne das. Bei mir sagten die Leute auch, ich sei zu teuer, als ich 1976 zum 1. FC Köln ging", sagt Roger Van Gool zur SZ, "und bei mir ging es nur um eine Million D-Mark und nicht um mehr als 40 Millionen Euro!" Es sei "ganz einfach", fügt van Gool hinzu: "Wenn er einschlägt, war er günstig, wenn nicht - dann war er teuer." Aber er sei optimistisch. Als früherer Brügge-Spieler habe er den Neu-Leipziger schon früh auf dem Schirm gehabt - kaum, dass Openda aus seiner Geburtsstadt Lüttich nach Brügge gewechselt war. "Leider haben sie nicht so recht an ihn geglaubt, deshalb ist er wohl in die Niederlande", sagt van Gool - und schwärmt von einem "schnellen Kämpfer mit der richtigen Einstellung", der sich schnell einen Stammplatz erobern könne, müsse und werde. "Lois spielt sehr gradlinig und immer mit Zug zum Tor, egal ob als zentraler Stürmer oder über die Flügel. Neben seiner Schnelligkeit ist vor allem seine Variabilität im Abschluss eine enorme Qualität", sagt Eberl.

Mathijssen sagt, er hege keine Befürchtungen, dass Openda mit dem Druck nicht klarkomme. Er sei klar im Kopf und "für einen Coach sehr angenehm im Umgang". Tedesco erklärt: "Ich habe ihn bei der Nationalmannschaft als einen sehr freundlichen und sehr ehrgeizigen Spieler kennengelernt, der sich immer verbessern will." Openda sei überdies sehr gläubig, sagt Mathijssen, und das kann Vorteile haben. Denn wer einen anderen und nicht sich selbst für seines Glückes Schmied hält, macht sich keine großen Gedanken, wenn es mal nicht so läuft. Denn dann hat im Zweifel jemand anders einen anderen Plan für einen gehabt.