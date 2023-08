Von Johannes Knuth, Budapest

Julian Weber hatte den Jubel nach dem ganz großen Wurf schon vor sich: die Augen weit aufgerissen, ein Sprint die Gerade herunter, laute Schreie in Richtung des eigenen Fanklubs, ein paar Freudenhüpfer. Es war allerdings nicht der 28 Jahre alte Speerwerfer, der am Freitagmorgen im Stadion von Budapest so sehr vor Freude kochte, sondern Zehnkampfkollege Leo Neugebauer. Der war sogar noch besser in den WM-Wettkampf gestartet als zuletzt bei seinem deutschen Rekord: mit 10,69 Sekunden über 100 Meter, 8,00 Metern im Weitsprung und 17,04 Metern mit der Kugel. Weber verfolgte die Feierlichkeiten im Bauch des Stadions und versprach: So werde er auch jubeln, wenn sein Speer zum ersten Mal über 90 Meter segeln wird.

Bis dahin hat Weber noch ein bisschen Arbeit vor sich: Er schloss die Qualifikation am Freitag mit 82,39 Metern ab, "vielleicht ein bisschen zu entspannt", wie er einräumte. Olympiasieger Neeraj Chopra aus Indien schnallte sich mit 88,72 Metern die Favoritenrolle fürs Finale am Sonntag auf. Dann möchte auch Weber, angereist als Zweiter der Weltjahresbestenliste, sich der Spitze wieder mehr nähern. Er werde es, versprach er, in jedem Fall nicht zu entspannt angehen.