Erst verhedderte sich Sifan Hassan und stürzte. Kurz danach geriet auch Femke Bol ins Straucheln und landete plötzlich unsanft auf der Tartanbahn. Innerhalb von Minuten erlebten die beiden Topstars aus den Niederlanden bei der Leichtathletik-WM ein wahres Sturz-Drama, zwei mögliche Goldmedaillen waren nach den beiden Bauchklatschern auf einmal futsch. "Vielleicht ist nationaler Hinfall-Tag", sagte Hassan gequält.

Hassan lag über die 10 000 Meter auf der Zielgeraden auf Goldkurs, stürzte dann aber im engen Zweikampf mit der späteren Siegerin Gudaf Tsegay (Äthiopien) jedoch, rund 30 Meter vor dem Ziel platzten ihre Träume von einem historischen Triple über 1500, 5000 und eben die 10 000 Meter. Hassan erklärte, sie habe einen Schubs gespürt. Doch auf den TV-Bildern sah es nicht so aus, als hätte ihre Kontrahentin Tsegay eine Schuld getroffen.

Bol rappelt sich hoch und kommt als Dritte ins Ziel - eine Medaille gibt es trotzdem nicht

Kurz danach hätte Bol die 4x400-Meter-Mixed-Staffel von Oranje fast zum Titel geführt. Aber eben nur fast, auch sie kam zu Fall. "Meine Beine wollten einfach nicht mehr. Das hatte ich schon mal", berichtete Bol. Die 23-Jährige rappelte sich noch auf und kam als vermeintlich Dritte ins Ziel. Da sie beim Sturz allerdings ihren Staffelstab verloren hatte, wurde die Niederlande disqualifiziert.

Bol bat nach ihrem Missgeschick um Verständnis. "Die Leute denken, dass ich eine Maschine bin. Aber ich zeige jetzt, dass ich keine bin. Obwohl ich das bei einer WM lieber nicht getan hätte", sagte die Favoritin über 400 Meter Hürden. Am Ende jubelte das Team aus den USA in Weltrekordzeit. "Die grausamste aller Nächte für die Niederlande", schrieb der europäische Leichtathletik-Verband bei Twitter. Und in der Heimat meinte die Rundfunkanstalt NOS: "Bizarrer Abend."

Durch das fast ausverkaufte Stadion Nemzeti Atletikai Központ direkt an der Donau ging ein entsetztes Raunen, auch die Experten trauten kaum ihren Augen. "So etwas habe ich in all meinen Jahren in diesem Sport noch nie gesehen", meinte Sprintlegende Michael Johnson: "Verrückt." Hassan und Bol selbst versuchten, es mit Fassung zu tragen. "Ich behalte mein Lächeln, aber es ist wirklich hart", sagte Hassan: "Ich bin sehr enttäuscht. Das ist Sport, solche Dinge passieren. Ich hatte einfach einen schlechten Moment." Und Bol meinte: "Ich habe gepusht, gepusht - und weiß gar nicht genau, was passiert ist."

Ein kleiner Trost bleibt dem unglücklichen Duo aber: Sowohl Hassan als auch Bol haben noch zwei Goldchancen in den nächsten Tagen.