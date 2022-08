Malaika Mihambo zeigt ihren wohl besten Wettkampf der vergangenen Jahre - doch es reicht knapp nicht für den Titel. Am Ende ist die kürzlich an Corona erkrankte Weitspringerin derart verausgabt, dass ihr Kreislauf kollabiert.

Von Karoline Kipper

Sie war der Grund, warum das Stadion am Donnerstagabend trotz Unwetterwarnung und Regen gut gefüllt und das teilweise nasse Publikum gut gelaunt gewesen ist. Als Malaika Mihambo aus den Katakomben kam und auf die für sie typische Weise mit beiden Händen winkte, machte die Geräuschkulisse klar: Sie ist hier die Hauptattraktion. Und auch wenn 7,03 Meter am Ende nicht zur Titelverteidigung reichten: Für Mihambo war es ihr wohl bester Wettkampf der vergangenen Jahre.

Bei den Weltmeisterschaften in Eugene vor einem Monat sprang Mihambo zwar neun Zentimeter weiter als in München. Da war sie aber auch noch nicht mit Corona infiziert gewesen. Im Vorfeld der European Championships konnte sie zehn Tage lang nicht trainieren, bis kurz vor der EM war nicht klar, ob sie überhaupt antreten würde. Als sie es dann doch tat, zeigte sie in der Qualifikation, warum: "Ich fühle mich ganz gut, die 6,99 Meter sprechen ja auch für sich", sagte Mihambo, 28. Sie merke allerdings, ergänzte sie, dass sie schneller müde werde.

Im Finale am Donnerstag wurde den 31 000 Zuschauern im Olympiastadion Dramatik und Spannung geboten. Direkt im ersten Versuch sprang die Serbin Ivana Vuleta-Spankovic 7,06 Meter. Dieser erste Sprung war nicht nur Vueltas Saisonbestleistung, sondern auch der weiteste bei Europameisterschaften seit 1998: "Das war einer der stärksten und schönsten Wettkämpfe meiner Karriere", sagte Vuleta, "ich liebe es, im Regen zu springen."

Mihambo zeigt, dass sie auch kurz nach einer Corona-Infektion über sieben Meter springen kann

Mihambo legte bei ihrem zweiten Versuch mit 7,03 Metern nach, darauf folgte eine Reihe guter Durchgänge. Nach dem letzten Versuch meinte das Publikum, einen Gold-Sprung zu sehen, es waren dann aber doch "nur" 6,99 Meter. "Ich bin auf jeden Fall zufrieden mit der Leistung. Es ist natürlich schade, dass es nicht für Gold gereicht hat", sagte Mihambo sie im Fernsehinterview.

Detailansicht öffnen Mehr als sieben Meter und das kurz nach Corona: Für Malaika Mihambo war der Donnerstagabend in München ihr wohl bester Wettkampf der vergangenen Jahre. (Foto: Michaela Merk/Imago)

Mihambo flog in München fast 30 Zentimeter weiter als bei ihrem Europameistertitel 2018 in Berlin. Einen 7,30-Meter-Sprung wie in Doha vor drei Jahren bei der Weltmeisterschaft hat sie nur einmal gezeigt, die Titelverteidigung mit 7,12 Metern in Eugene war ihre drittbeste Wettkampf-Weite. Ihr gehört seit Jahren die deutsche Leichtathletik-Bühne: Dreimal hintereinander wurde sie zur Sportlerin des Jahres gekürt. Bei der WM in Eugene und den Olympischen Spielen in Tokio gewann sie als einzige Deutsche eine Goldmedaille. Und jetzt zeigte Mihambo, dass sie auch kurz nach einer Corona-Infektion über sieben Meter springen kann. Das Münchner Publikum feierte sie ausgelassen.

Das sah gegen Ende nochmal einen emotionalen Weitsprung-Moment. Die Britin Jazmin Sawyers steigerte sich auf 6,80 Meter und verdrängte somit die Ukrainerin Maryna Bekh-Romanchuk vom Bronzerang. Diese legte in ihren abschließenden Durchgang zwar nochmals all ihre Kraft und sprang weit. Doch ihr Sprung war ungültig, sie hatte übertreten und schrie auf der Bahn ihren Schmerz hinaus. Noch bei den Interviews weinte Romanchuk.

Ungefähr zur gleichen Zeit berichtete eine erschöpfte Malaika Mihambo vor den TV-Kameras bereits von Atemnot. "Ich habe die Müdigkeit schon gemerkt, schon nach dem dritten Versuch", sagte sie, bevor sie kurze Zeit später mehrmals zusammenbrach. Ein Kreislaufkollaps, erklärte der Verband später. Erst mehr als eine Stunde nach dem Wettkampf konnte Mihambo mithilfe eines Golfcars aus dem Stadion gefahren werden. In der Nacht auf Freitag kam vom DLV die Entwarnung: Mihambo gehe es wieder besser.