Leichtathletin Faith Kipyegon:Außerirdische Mama

Von Johannes Knuth

Der Grund, sagt die Läuferin Faith Kipyegon, der sie waten lasse durch die Höllenschmerzen im Training und im Rennen, ist keine Trophäe, er ist nicht golden lackiert oder hat sonstige materielle Vorzüge. Er ist fünf Jahre alt, schaut Zeichentrickfilme auf dem Handy, tollt durchs Haus und ist auch sonst "ein Sonnenschein": Alyn, Kipyegons Tochter, geboren zwischen zwei Olympiasiegen und zwei Weltmeistertiteln, die die Mama seit 2016 gewonnen hat und denen die 29-Jährige, wenn nicht etwas grandios schiefläuft, bei der Leichtathletik-WM in drei Wochen einen dritten hinzufügen wird, mindestens das.

Ihre Tochter, hat Kipyegon in einem Aufsatz auf der Homepage des Weltverbands einmal geschrieben, "hat mich motiviert, mit meiner Karriere auch für ihre Zukunft zu sorgen." Das sei das ganze Geheimnis: "Sie ist der Grund, weshalb ich richtig hart arbeite."

Gleich drei Weltrekorde hat Kipyegon binnen nicht mal zwei Monaten geschaffen

Es ist ja gar nicht so leicht, in der Leichtathletik anno 2023 herauszustechen. Viele Athleten scheinen gerade dort anzufangen, wo in grauer Vorzeit einmal das Leistungsspektrum endete, zuletzt erst bei der Diamond League in Silesia, Monaco und London: Europarekord von Jakob Ingebrigtsen über 1500 Meter (diesmal in 3:27,14 Minuten), Europarekord von Femke Bol über 400 Meter Hürden (51,45 Sekunden), Europarekord von Sifan Hassan über 5000 Meter (14:13,42 Minuten), Karsten Warholm rennt die 400 Meter Hürden in 46,51 Sekunden. Und so weiter.

Und dann ist da Faith Kipyegon. Die vermischt gerade zwei Dinge, die sich vorzüglich herzeigen lassen: Wer langt nicht danach, Mutter zu sein und zugleich so verflixt erfolgreich in seinem Job? Mit gleich drei Weltrekorden, die Kipyegon binnen nicht mal zwei Monaten in die Annalen meißelte? 3:49,11 Minuten über 1500 Meter, 14:05,20 über 5000, nun die neue Auskoppelung aus ihrer Hitliste, 4:07,64 in Monaco über die Meile, fünf Sekunden schneller als Sifan Hassans alte Marke. Fünf Sekunden, das gleicht in diesen Sphären keiner Welt, schon eher einer Galaxie.

Das ist wiederum hochspannend, denn wer das Schwere so leicht aussehen lässt wie Kipyegon, dem flogen in der Leichtathletik bislang verlässlich die Zweifel zu. Fast alle Athletinnen, die vor Kipyegon auf der Mittelstrecke die Zeiten an den Anschlag trieben, sind von Zweifeln umhüllt: die Äthiopierin Genzebe Dibaba, deren Trainer Jamal Aden bei einer Razzia von spanischen Behörden aufgesucht wurde (und erst vor Kurzem offenbar entlastet wurde), Sifan Hassan (trainierte bei Alberto Salazar, wegen Dopingverstößen gesperrt), die Russin Tatjana Kasankina (wegen Dopings gesperrt), Chinas Läuferinnen aus der Gruppe des berüchtigten Ma Junren, von denen einige später einräumten, etwas arg tief in den Dopingtopf gelangt zu haben (auch wenn Ma beteuerte, er habe bloß mit Training und Schildkrötenblut nachgeholfen). Und so weiter.

Und Kipyegon? Als sie Anfang Juni Dibabas Weltrekord über 1500 Meter auslöschte, als erste Frau unter die Marke von 3:50 Minuten tauchte, versammelten sich alle um sie, Konkurrentinnen, Tempomacherinnen, mittendrin die neue Rekordinhaberin - es hatte etwas Mutter-Teresa-haftes. Die Britin Laura Muir, sieben Sekunden langsamer als Kipyegon und noch immer rasend schnell, schwärmte davon, wie "lovely" Kipyegon sei, wie reizend. Athleten haben meist ein gutes Gespür für die Leistungen der anderen, man muss nur schauen, wie frostig es nach dem 1500-Meter-Finale im Ziel der Sommerspiele 2012 in London zuging. Aber jetzt?

Eine Erklärung liegt wohl darin begründet, dass die Leichtathletik die Kenianerin gerade als eine Art reines Gewissen des Sports präsentiert. Tatsächlich hat sich Kipyegon ihren Fabelläufen, im Gegensatz zu manch anderen, mit langem Anlauf genähert. Sie stapft nicht monoton, sondern elegant über die Bahn, und nach ihrem Weltrekord über 1500 Meter sagte sie, dass sie die Marke allen Müttern widme, denen sie zeigen wolle, was nach einer Geburt alles möglich sei. Seht her, so schienen sie nicht nur im Weltverband zu sagen: Wer so elegant und selbstlos und reizend ist, der kann doch wohl nicht betrügen?

Warum ein Kind erst nach der Karriere? Kipyegon sah das nicht ein

So, wie Kipyegon über ihr Tun berichtet, lässt sie die Leute nah an sich heran, und es berührt ja auch einen wichtigen Punkt. Der Spitzensport ist an vielen Stellen noch immer schwer auf Tradition getrimmt, wer Kinder haben will, soll bitteschön damit bis nach der Karriere warten, auch wenn immer mehr Athletinnen mit diesem Glaubenssatz brechen. Auch Kipyegon sah nicht ein, weshalb sie auf ihre Tochter bis nach der Karriere warten sollte. Sie lief ein Jahr gar nicht, fühlte sich zunächst aller Fitness beraubt, war auch nach den ersten moderaten Trainingsläufen schwer ermattet - wer kennt das nicht? "Aber das heißt nicht", sagte sie, "dass du als Athlet nicht zurückkommen kannst. Es dauert eben."

Das ist Kipyegon: Selbst im Schweren immer positiv gestimmt, sich freundlich aber bestimmt den Weg freiboxend, was man wohl auch lernt, wenn man als achtes von neun Kindern geboren wurde. Als sie sich nach der Geburt der Tochter zu wenig unterstützt fühlte, suchte sie sich eben ein neues Umfeld, in der Trainingsgruppe von Marathon-Weltrekordhalter Eliud Kipchoge. Wenn Selbstzweifel aufkamen? "Habe ich mich einfach daran erinnert, dass ich eine gute Athletin war. Dann wirst du es auch wieder sein." Bei der WM 2019, vier Monate nach ihrem Comeback, gewann sie über 1500 Meter schon wieder Silber, in 3:54,22 Minuten, persönlicher Rekord. Und nun? Einfach Spaß haben, sich nicht mit zu vielen Zweifeln beladen, sagte Kipyegon zuletzt. Schwupps, schon fließen einem die Fabelmarken aus den Beinen.

Manchem Superdoper von einst allein mit neuem Schuhwerk, neuer Mutterenergie und diesem sonnigen Gemüt davonzufedern - dazu muss Kipygegon (noch) kaum unbequeme Fragen entgegennehmen. "Have a litte faith", so lauten zuletzt viele Schlagzeilen, ein Wortspiel mit ihrem Vornamen, hab ein wenig Vertrauen. Es klingt auch ein wenig beschwörend.