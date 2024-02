Von Philipp Selldorf

An aufsehenerregenden Neuigkeiten hat es in den vergangenen Tagen im deutschen Fußball nicht gemangelt. Als am frühen Donnerstagnachmittag die Bekanntmachung erfolgte, dass Toni Kroos seine im Juli 2021 erklärte Absenz von der Nationalmannschaft storniert hat, war allerdings nicht ganz klar, ob das nun eine spektakuläre Nachricht ist oder bloß die Bestätigung dessen, was ohnehin schon alle mindestens ahnten.