9. August 2019, 14:18 Uhr Kreuzband-Verletzung bei Leroy Sané Die Stabilitätsverbindung des Knies

Leroy Sané fällt mit einem Kreuzbandriss monatelang aus. Ein Transfer zum FC Bayern steht in Frage.

Kaum eine Sportverletzung hat einen so langen Heilungsverlauf - dabei sind Profi-Sportler oft vergleichsweise schnell nach einem Kreuzbandriss wieder auf dem Platz.

Viele "Laien" werden gar nicht mehr operiert - doch dafür fehlt Fußballern die Zeit.

Von Werner Bartens

Die Geheimniskrämerei in dieser Woche hat erstaunliche Ausmaße angenommen. Außenstehende konnten den Eindruck gewinnen, alle bisherigen, künftigen und vielleicht irgendwann mal an der Behandlung beteiligten Ärzte von Leroy Sané fürchteten ein schlimmes Schicksal, falls sie ihre Kenntnisse verrieten. Wurden nicht die Architekten der Pyramiden in ihr Werk eingemauert und dem Konstrukteur der astronomischen Uhr zu Prag die Augen ausgestochen, damit sie ihre Expertise nicht weitergeben, wie alten Legenden zu entnehmen ist?

Ärzte unterliegen zwar der Schweigepflicht, andererseits: Es ist ein Kreuzbandriss. Was dem Noch-Stürmer von Manchester City und Vielleicht-bald-Angreifer des FC Bayern passiert ist, passiert Hunderttausendmal im Jahr in Deutschland, statistisch alle fünf Minuten. Meistens ist eine Verdrehung des Unterschenkels bei gebeugtem Knie die Ursache, häufig bei schnellen Richtungswechseln, weshalb Skifahrer, Fußballer, Handballer und Tennisspieler stärker gefährdet sind. Auch ein falscher Tritt oder ein Sturz am Lift kann das Band reißen lassen, das Lasten bis 200 Kilogramm aushält.

"Mit der Flüssigkeit im Gelenk, die dabei fast immer auftritt, lässt sich ein Kreuzbandriss im Kernspin meist gut bewerten", sagt Hartmut Gaulrapp, Vorsitzender des Berufsverbands für Orthopädie und Unfallchirurgie (BVOU) für München. "Das ist wie ein natürliches Kontrastmittel."

Fast immer ist das vordere Kreuzband betroffen. In der Folge wird das Knie instabil, es kommt zum "Schubladenphänomen": Im Sitzen lässt sich der Unterschenkel bei gebeugtem Knie vor- und zurück schieben. Das unstete Gefühl rührt aber nicht nur daher, dass die Bandverbindung zwischen Ober- und Unterschenkel beeinträchtigt ist. Von den Kreuzbändern gehen Nervensignale aus, die Stand und Lage des Knies ans Gehirn übermitteln. "Mit dem Verlust an Kraft und Stabilität geht auch ein Verlust der Koordination einher", sagt Orthopäde Gaulrapp.

Die häufigste Operationstechnik besteht darin, aus einem Beugemuskel an der Rückseite des Oberschenkels mit dem schönen Namen Semitendinosus eine Sehne zu entnehmen, zu falten und als Kreuzbandersatz im Gelenk zu verankern. Nach sechs Wochen kommt es zum narbigen Umbau, nach sechs Monaten sind Belastungen möglich, nach neun Monaten können Profis einsatzfähig sein.

Während die Verletzung früher oft das Ende der Karriere bedeutete, werden heute Listen geführt, wie schnell welcher Profi wieder auf dem Platz steht. Sami Khedira wurde weniger als ein halbes Jahr nach seinem Kreuzbandriss in den WM-Kader 2014 berufen, während des Turniers verletzte er sich erneut am Knie. Holger Badstuber riss das Band schon während der Reha, die auf den ersten Riss folgte. Danach erlitt er weitere Verletzungen.

Dabei gibt es ein Leben ohne Kreuzband. Steter Muskelaufbau und Stabilisierungsübungen auf dem Wackelbrett geben Kontrolle über das Knie zurück. Etliche Laien werden nicht operiert. "Dazu braucht es aber Zeit", sagt Mediziner Gaulrapp. "Und die fehlt den meisten Profis und ihrem Umfeld."