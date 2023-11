Bochumer Malocher

Seinem Stammpublikum im Ruhrstadion hat der Japaner Takuma Asano, 28, seine Torjägerqualität in dieser Saison noch nicht gezeigt. Man verzeiht ihm das, weil seine vier Treffer zum 2:2 in Augsburg und zum 2:1 in Darmstadt dem VfL Bochum vier seiner acht Punkte bescherten. In Darmstadt sorgte Asano am Freitag für den ersten Saisonsieg. Vor sieben Jahren wähnte sich der in Hiroshima tätige Fußballer auf dem Sprung in die Premier League. 2016 von Arsenal verpflichtet, spielte er aber nie für den Londoner Klub. Verliehen an Stuttgart, Hannover und 2019 verkauft an Partizan Belgrad, kam Asano 2021 ablösefrei nach Bochum und wurde mit japanischer Malocher-Mentalität ein Publikumsliebling. 2022 in Katar war er der erste VfL-Spieler jemals, der ein WM-Tor schoss. Man verzieh ihm sogar, dass das gegen Deutschland war.