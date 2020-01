Kobe. Es gibt nicht viele Menschen auf der Welt, bei denen der Vorname reicht, um sie eindeutig zu identifizieren: Marilyn, Serena, Denzel. Der Basketballspieler Kobe Bryant hat sich ein paar Spitznamen selbst gegeben, Black Mamba zum Beispiel, die Schlange, wegen seiner Beweglichkeit, Aggression und Giftigkeit auf dem Parkett. Oder Vino, weil er mit zunehmendem Alter gerne noch besser und wertvoller werden wollte wie erlesener Rotwein. Kein Mensch wäre jemals auf die Idee gekommen, einen dieser Namen zu verwenden. Kobe war Kobe, und am Sonntag genügte dieser Vorname, um den Bewohnern von Los Angeles die Tränen in die Augen zu treiben.

Bei einem Hubschrauberabsturz in den Hügeln von Calabasas, eineinhalb Autostunden westlich des Stadtzentrums der Metropole, sind neun Menschen gestorben, darunter Bryant und seine 13 Jahre alte Tochter Gianna. Es dürfte dauern, bis die genauen Umstände des Unglücks geklärt sind. Es ist neblig gewesen, womöglich hätte dieser Flug nie stattfinden dürfen, der nun bereits als Symbol gesehen wird für dieses viel zu kurze Leben: immer in Bewegung, nie zufrieden sein, sich nicht von Widrigkeiten oder so etwas wie dem Wetter aufhalten lassen.

Spitznamen bekommen viele geschenkt, dass aber allein der Klang des Vornamens bei den Menschen ein Bild erzeugt - das muss man sich erarbeiten. Wohl nirgends wird das an diesem Sonntag so spürbar wie im Staples Center, dieser Arena im Stadtzentrum von Los Angeles, in der Bryant 20 Jahre lang für die Lakers gespielt hat. Am Abend wird hier der Musikpreis Grammy verliehen, gegen Mittag, während die Popstars Ariana Grande und Billie Eilish gerade ihre Auftritte proben, kommen die ersten Leute zur Halle, legen Kobe-Trikots ab und erzählen sich gegenseitig Kobe-Geschichten. Wie er in den Playoffs 2000 diesen Lobpass auf Shaquille O'Neal gespielt hat. Wie er 2013 mit gerissener Achillessehne zwei Freiwürfe versenkt hat. Wie er, der alte Wein, bei der letzten Partie seiner Karriere im Frühling 2016 noch mal völlig irre 60 Zähler geschafft hat. Sie ahmen seine typischen Bewegungen nach, den gedrehten Sprungwurf, die Körpertäuschungen, den Blick. Es ist rührend und traurig gleichermaßen. Wenn Leute über Verstorbene reden, erzählen sie immer auch ein bisschen über sich selbst. Es geht nicht so sehr um die fünf NBA-Titel von Kobe bei all den Geschichten, um die beiden Olympia-Goldmedaillen, um seine 33 643 Karriere-Punkte.

Zahlen sind wichtig im Sport, im Basketball sind sie besonders wichtig, daran lässt sich messen, wie weit es einer objektiv gebracht hat. Erinnerungen sind subjektiv, sie handeln davon, wie der Verstorbene einen begeistert, inspiriert, geprägt hat, und auch dazu passt nun, was sie drinnen im Staples Center nach der Nachricht von Kobe Bryants tragischem Unfalltod getan haben. Alle Trikots, alle Rekordbanner unter dem Dach sind verhüllt, nur die beiden von Kobe sind zu sehen und werden beleuchtet, so wie in Kirchen die Bilder von Heiligen illuminiert sin. Los Angeles hat einen seiner Engel verloren.

Die Stadt an der Pazifikküste ist bekannt dafür, dass Schein mindestens so wichtig ist wie Sein. Wo sich Leute operieren lassen, bis beim Dauerlächeln keine Falten mehr zu sehen sind. Wo jeder ein Gewinner sein muss, das Gewinnen aber keinesfalls schwer fallen darf, sondern locker und leicht und lächelnd passieren sollte. Die Lakers haben diesen Showtime-Gedanken wie kaum ein anderer Sportverein verinnerlicht. Kobe Bryant hätte diesem Mantra nicht ferner sein könne. Und genau deshalb hat er diese Stadt geprägt.

Er ist vor 41 Jahren in der Arbeiterstadt Philadelphia zur Welt gekommen, er hat als Kind sieben Jahre lang in Italien gelebt, weil Vater Joe dort Basketballprofi gewesen ist - den nun berühmten Vornamen haben die Eltern gewählt, nachdem sie die japanische Stadt als Herkunftsort des berühmten Kobe-Rindes auf einer Speisekarte entdeckt hatten. Als er 1996 ohne College-Aufenthalt direkt in die NBA wechselt, sagt er, dass er keine Herzen gewinnen wolle, sondern Titel. Oder: "Es gibt kein ,fast'. Es gibt Gewinnen und Verlieren, dazwischen gibt es nichts." Oder: "Ich mag faule Leute nicht, ich will deren Einstellung nicht kapieren." Oder - noch einmal, wir sind hier in L.A.: "Nachtleben und Partys sind uninteressant."