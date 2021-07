Von Gerald Kleffmann

Es gibt ein sicheres Indiz dafür, um festzustellen, ob Angelique Kerber in guter Form ist: ihre Hocke. Vielmehr: ihr Defensivschlag mit der Rückhand aus der Hocke. Kerber hat diesen Hieb zu einer Kunstform im Tennis erhoben. Wenn Gegnerinnen angreifen und sie in Bedrängnis bringen, verlagert sie ihren Körperschwerpunkt, an der Grundlinie stehend, nach ganz unten. Stabilität verleiht ihr diese Position. Und noch einen Vorteil beinhaltet diese Technik: Kerber muss nicht nach hinten zurückweichen. In den vergangenen Monaten, als sie nicht wirklich tolle Ergebnisse erzielt hatte, war sie oft viel zu passiv gewesen. Sie war: zurückgewichen. Aber in Wimbledon, an diesem für sie so besonderen Ort, wo sie 2018 schon triumphiert hatte? Da bleibt Kerber stehen. Geht runter. Sie interpretiert die Kerber-Hocke wie zu ihren besten Zeiten. Die 33-Jährige, die dreimalige Grand-Slam-Gewinnerin, spielt wirklich wieder großartig auf, und man muss kein Experte sein, um zu dem Urteil zu gelangen: Nach diesem 6:4, 6:4-Erfolg am Montag im Achtelfinale gegen die Amerikanerin Coco Gauff, 17, ist Kerber plötzlich Mitfavoritin.

Schwer zu sagen, ob Kerber in Wimbledon deshalb immer so gut spielt, weil ihr der Rasen so gut liegt - oder sie sich zuerst einredet, dass sie hier, in dem edlen Londoner Stadtteil, ja immer gut war und kraft Selbstsuggestion also dann prompt gut spielt. In jedem Fall ist die Art, wie Deutschlands erfolgreichste Spielerin im All England Club immer wieder ihre Leistungen steigern kann, verblüffend. Im Tennis wird der Begriff Vintage gerne verwendet, wenn jemand Älteres so gekonnt agiert wie früher. Als Roger Federer 2017 bei den Australian Open, nach einer halbjährigen Verletzungspause, den Pokal gewann, war er der Vintage-Federer. Kerber ist nun die Vintage-Kerber. Mit ihren flachen Schlägen schnürte sie Gauff an der Grundlinie fest, ihr unterliefen wenig Fehler, die Passierbälle hatten prächtige Winkel. Gauff konnte oft nur wie eine Zuschauerin den Bällen hinterhersehen.

Im Viertelfinale schon an diesem Dienstag trifft Kerber, auf Platz 28 der Weltrangliste geführt, auf die Weltranglisten-22. Karolina Muchova. Die Tschechin besiegte die Spanierin Paula Badosa 7:6 (6), 6:4. Kerber, die ja auch schon die Nummer eins der Welt war, ist in jedem Fall wieder zu favorisieren. "Ich genieße hier einfach meine Zeit", sagte sie nach der Partie beim Interview auf dem Platz. Zu den Zuschauern meinte sie: "Es macht mir so viel Spaß, vor euch zu spielen. Das gibt mir so viel Energie." Kerber ist nun die einzige im Feld verbliebene Spielerin, die schon den Wimbledon-Titel holte. Doch dass nun immer mehr auf sie schauen, blendet sie aus. "Ich versuche, einfach im Moment zu bleiben", sagte sie - und strahlte.