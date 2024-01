Rückkehr bei den Australian Open:Kerber erlebt hochprozentiges Unbill

Tage, Wochen und Monate lang hatte Angelique Kerber auf diesen Tag hingearbeitet. Am Dienstag in der Mittagshitze von Melbourne war nach 1:52 Stunden dann zunächst wieder alles vorbei. Ihre Rückkehr auf die große Tennisbühne bei den Australian Open, die sie 2016 gewonnen hatte, endete mit einer Niederlage in drei Sätzen gegen die US-Amerikanerin Danielle Collins in Runde eins des Turniers: 2:6, 6:3, 6:1. Die Enttäuschung konnte sie nicht verbergen: "Ich hätte mir gewünscht, ein oder zwei Matches mehr zu spielen", sagte Kerber danach.