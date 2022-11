Glosse von Holger Gertz

Die Maskottchen gehören traditionell zu den bemitleidenswertesten Kreaturen bei so einer Weltmeisterschaft, kaum wird eins vorgestellt, geifert garantiert jemand: "Welches Kraut hat der Designer geraucht?" WM-Maskottchen rangieren imagemäßig ungefähr auf der Höhe von Gianni Infantino. Ist's ein Löwe, wie Goleo 2006 in Deutschland, schreit garantiert jemand: Es gibt keine Löwen in Deutschland! Ist's eine Jalapeño-Chilischote mit Sombrero, wie Pique 1986 in Mexiko, fragt garantiert jemand: Noch klischeebeladener ging es nicht? So ein Maskottchen ist entweder zu nah an dem Land, das es repräsentiert, oder zu weit weg. Es ist entweder zu plüschig oder zu abstrakt. Das Maskottchen kann nur verlieren.

Insofern war es eine versöhnlich gemeinte Geste, dass bei der Eröffnungsfeier in Katar eine Maskottchen-Revue inszeniert wurde, alle Maskottchen waren dafür extra angereist, neben mehreren Löwen auch die Apfelsine Naranjito (Spanien 1982), der Hahn Footix (Frankreich 1998), der Hund Striker (USA 1994). So wie man bei einer Fernsehgala die alten Helden noch einmal auf die Bühne bittet, und wenn das Publikum ihnen dann wieder begegnet, im Abstand vieler Jahre, schimmern selbst früher verlachte Besatzungen vom Traumschiff in milderem Licht.

Hinzugesellt zu den alten Maskottchen hatte sich beim Kickoff allerdings auch das neue von der Wüsten-WM 2022, es heißt La'eeb und ist ein schwebendes, ausdeutbares Wesen, das Publikum kann in ihm Unterschiedliches sehen. Teil einer traditionellen Tracht, Flugdrachen, entfernter Verwandter des Jammerlappens aus der Wiwaldi-Show, Tischdecke. Womöglich aber auch: Geist oder Gespenst. Mit solchen Zuschreibungen mussten die Gürteltiere und Apfelsinen während ihrer Amtszeit nicht fertigwerden, und die Frage, wozu eine Jalapeño-Chilischote einen Sombrero braucht, stammt aus einer verspielteren Vergangenheit. Erkenntnis für La'eeb? Ein Maskottchen, selbst wenn es fliegen kann, schwebt nicht über den gespenstischen Begleitumständen dieser Weltmeisterschaft.