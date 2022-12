Von Sebastian Fischer, Doha

Hajer Saleh war erst 15 Jahre alt, als Katars Nationalmannschaft der Frauen am 19. April 2014 ihr bislang letztes offizielles Spiel bestritt, ein 2:8 gegen Bahrain im Petra-Stadion in Jordanien. 300 Menschen sahen zu, es war "windig und staubig" und 25 Grad warm, so steht es auf dem Spielberichtsbogen des westasiatischen Fußballverbands vermerkt. Es sei nicht einfach gewesen, erinnert sich Hajer Saleh, die Gegnerinnen waren erfahrener, sie habe in der Innenverteidigung gespielt, nicht gerade der dankbarste Job bei so einer Niederlage. "Aber obwohl wir verloren haben, fühlten wir uns gut. Wir hatten das Gefühl, wenn wir Tore schießen können, dann werden wir in Zukunft Spiele gewinnen können."