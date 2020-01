Wer in seinem Leben jemals an einem Wettbewerb teilgenommen oder eine Prüfung absolviert hat, der kennt das: Man sollte diesen Gegner locker besiegen, die Antworten auf sämtliche Fragen kennen - es geht aber so was von überhaupt nichts. Ein klassischer Blackout, der dadurch verschlimmert wird, dass Kontrahenten oder Mitschüler die hellsten Momente ihrer Laufbahn erwischen. Es ist völlig unerheblich, ob es im gefüllten Stadion und vor Millionen von TV-Zuschauern passiert oder auf einem Tennisacker in der Provinz vor null Beobachtern. Es ist einfach nur schrecklich.

Die Kansas City Chiefs haben das am Sonntagnachmittag gegen die Houston Texans erlebt, sie lagen im eigenen Stadion zu Beginn des zweiten Viertels mit 0:24 zurück. Sie ließen Pässe fallen, als wären die Bälle mit Öl eingerieben. Die Gegner blockten einen Punt und trugen das Spielgerät in die Endzone der Chiefs. Sie stibitzten den Ball und schafften zwei Spielzüge später schon wieder einen Touchdown. Alles, wirklich alles lief gegen diese Chiefs, die Buhrufe der eigenen Fans waren wohl bis nach Houston zu hören. Diese Partie war gelaufen, bevor sie richtig begonnen hatte, auf Twitter gab es bereits die üblichen kreativen Beleidigungen für die Blamierten.

Es gibt unterschiedliche Strategien für den Umgang mit einem verkorksten Beginn, man kann ja nicht einfach aufhören. Die einen zertrümmern den Schläger (was in der Tennis-Geschichte nur John McEnroe geholfen hat), andere versuchen einen verzweifelten Strategiewechsel oder probieren, die Blamage so gering wie möglich zu halten. Chiefs-Trainer Andy Reid machte am Sonntag: gar nichts. Er vertraute darauf, dass sein Team das schon hinbekommen würde, und Spielmacher Patrick Mahomes teilte seinen Kollegen lapidar mit: "Nun, da werden wir wohl was Besonderes leisten müssen."

Mahomes ist derzeit der beste Quarterback

Die Chiefs leisteten was Besonderes, alleine im zweiten Viertel schafften sie vier Touchdowns; am Ende punkteten sie so häufig, dass dem Pyrotechniker im Stadion das Feuerwerk ausging. 51:31 hieß es am Ende dieser Viertelfinal-Partie, die in der Liste der unfasslichsten Comebacks der Sportgeschichte nicht allzu weit unten stehen dürfte. "Es hat alles funktionieren müssen", sagte Mahomes danach: "Und es hat alles funktioniert."

Es ist, bei all den psychologischen Aspekten eines Comebacks, auch ein Beweis dafür gewesen, was für eine Offensive die Chiefs da zusammengestellt haben. Mahomes ist, bei allem Respekt vor Lamar Jackson (gerade mit den Baltimore Ravens gescheitert) und Aaron Rodgers (durch ein 28:23 mit den Green Bay Packers gegen die Seattle Seahawks nun im Halbfinale bei den San Francisco 49ers), der beste Quarterback derzeit. Die Passempfänger Travis Kelce und Tyreek Hill sind derart begabt, dass Sammy Watkins - der bei 25 anderen Teams die Nummer eins wäre - nur die drittliebste Anspielstation von Mahomes in dieser Saison gewesen ist.

Die Chiefs können variabel attackieren, vor allem aber können sie in einer atemberaubenden Geschwindigkeit übers Spielfeld marschieren. Für die 28 Punkte im zweiten Viertel benötigten sie insgesamt gerade mal 16 Spielzüge, zum Vergleich: Die vier Angriffsserien der Texans am Ende der Partie, die 28 Punkte hätten bedeuten können, dauerten insgesamt 37 Spielzüge. "Es ist völlig egal, ob wir mit 24 Punkten führen oder 24 Punkte hinten sind: Wir gehen jeden Spielzug gleich an", sagte Mahomes, und dann sagte er diesen Satz von poetischer Schönheit: "Wir wissen, was wir können, deshalb können wir spielen, wie wir wollen."